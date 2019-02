Jorge Barata contactó Alan García para dictar conferencia en Brasil, revela su abogado

Síguenos en Facebook

Fue Jorge Barata quien contactó a Alan García para que dictara una conferencia ante la Federación de Industriales de Sao Paulo en mayo de 2012, reveló el abogado del expresidente, Erasmo Reyna.

El letrado, en declaraciones para ATV Noticias, señaló que el exdirectivo de Odebrecht en el Perú fue quien trajo, dos meses después de la conferencia, los contratos con los que se regularizó el pago que recibió García Pérez, 100 mil dólares.

De acuerdo a Reyna, en abril de 2012, Barata buscó al líder aprista para invitarlo a la conferencia, que estaba prevista en un inicio para el 6 de mayo. Sin embargo, esta se aplazó hasta el día 25 por cuestiones de agenda del expresidente.

"En abril ya había un contrato verbal para la presencia de Alan García en la conferencia, había tema, lugar, fecha y honorarios”, dijo Reyna.

Por ese entonces, Odebrecht ocupaba la vicepresidencia de la Federación de Industriales de Sao Paulo. "En mayo de 2012 no se sabía nada de lo que se conoce hoy", dijo el abogado de García.

Retraso en el pago

Reyna reveló también que el pago a García se retrasó dos meses. Ante ello, el secretario del expresidente, Ricardo Pinedo, se comunicó con Barata el 31 de mayo de 2012 a través de un correo. En este, Pinedo le envió los datos personales de García y el número de su cuenta bancaria.

De acuerdo al abogado del líder aprista, este hecho fue informado al fiscal José Domingo Pérez en enero por el mismo secretario de García. Además, reveló que este mismo se comprometió con el despacho del fiscal a entregar los correos de coordinación para la conferencia y el pago de los honorarios del exmandatario.

"Ahora sabemos que Odebrecht había generado el pago a través del estudio Spinola, eso no fue de conocimiento de Alan García, él se desprendió del tema", sostuvo el abogado, por lo que insistió en enfatizar que, debido a que el exmandatario no estuvo informado de dicho dato, el pago no es un acto ilícito, pues García no tuvo información de dónde venía el dinero.