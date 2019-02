​Jorge Castro dice que Heresi y Olaechea tienen "el camino libre" para volver a Ppk

Síguenos en Facebook

Tras lo afirmando por Juan Sheput, de tratar de convencer a Salvador Heresi y Pedro Olaechea para que vuelvan a la bancada de Peruanos Por el Kambio (Ppk), el congresista Jorge Castro dijo que ellos pueden adoptar el camino que mejor crean conveniente.

Cabe indicar que Heresi y Olaechea junto a Julio Rosas, Jorge Castro y -por confirmar- María Herrera pretendían conformar la bancada 'Acción Republicana'.

"Cada uno elige su opción y lo que uno quiere. Pueden adoptar el camino que deseen y serán responsables de sus actos. Tienen el camino libre", manifestó a diario Correo.

El exintegrante de Frente Amplio sostuvo que 'Acción Republicana' -grupo a conformar- no obligará a nadie a que se quede. "¿Como los vamos a atajar contra su voluntad? Sería el peor error que podríamos cometer. Nosotros no estamos en una situación de repartija, pero no creo que quieran volver (al oficialismo)", precisó.

Consultado por qué considera que los dos legisladores en referencia no desearían regresar a la bancada de Gobierno, dijo que es su apreciación personal.

Castro Bravo también señaló que Sheput Moore está en todo su derecho de expresarse de esa manera y tener dicho objetivo, aunque subrayó que Heresi y Olaechea deben convencerse de la necesidad de tener una bancada como la de 'Acción Republicana'.

"(Si se van) yo me mantendría igual y si tengo que quedarme solo, me mantendré así. Pero seria positivo que hubiera una bancada que trabajara en la lucha frontal contra la corrupción y que esto no sea solo un cliché", sentenció.