Jorge Castro denunciaría a Mercedes Aráoz en Comisión de ÉTICA (VIDEO)

Luego del altercado entre Jorge Castro y Mercedes Aráoz en pleno del Congreso, el congresista no agrupado dio sus descargos contra la vicepresidenta.

"Los insultos de la señora son irreproducibles, le hicimos notar que es la vicepresidenta, pero mejor que ella mejor les indique", comentó Castro.

A las preguntas de que si Araóz lo acusa de mala fe al realizar las preguntas en el momento de la discusión, aclara: "No hay nada mala fe, sin embargo me han estado diciendo que lo haga porque es necesario aclarar cosas en ética también, yo creo que ha sido el exabrupto, se ha sentido ofendida, pero no ha debido sentirse así".

Consultado por las acusaciones del legislador Marco Arana, esto respondió: "A mi no me interesa porque eso es parte del pasado; ese espacio que nos negaba Arana, hoy lo tenemos y les agradecemos a ustedes porque han visto que de una u otra manera lo de Lavajato. (Arana) sigue en su poscion de defender,e está en su derecho. yo he mantenido una posición desde el primer momento", puntualizó Castro.