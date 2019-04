Congresista ​Jorge del Castillo devolvió dinero de pago indebido a su ex trabajadora (FOTO)

Síguenos en Facebook

S/5,297 fue la suma que el parlamentario aprista Jorge del Castillo abonó a la cuenta del Congreso de la República luego que un informe periodístico denunciara que la abogada Dianne Monge Berrocal cobró su sueldo correspondiente al mes de enero a pesar de que dejó de laborar en el despacho del mencionado legislador en diciembre del año pasado.

Del Castillo, a través de un comunicado, informó que "por un error involuntario de la administración de mi despacho, se omitió informar a la administración del Congreso el cese de dicha empleada el 31 de diciembre de 2018".

Precisó, además, que dicho "error" fue de su despacho y que "no compromete a la Administración del Congreso". Asimismo, aclaró que no existe abono del mes de febrero a su ex asesora.

"En tanto, con la finalidad de salvaguardar los recursos públicos, adjunto el voucher del depósito por el monto de S/5,297 nuevos soles a la cuenta del Congreso de la República", señaló el integrante de la bancada aprista.

Como se recuerda, Panorama reveló que en el 2019, el Parlamento siguió depositándole a la joven abogada de 26 años su sueldo, a pesar de que, según un documento de la oficina de migraciones, salió del país el 31 de diciembre del año pasado y hasta la fecha no ha retornado.