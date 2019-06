Jorge del Castillo: Popularidad de Vizcarra responde a expulsión de delincuentes venezolanos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista del Apra, Jorge del Castillo, consideró que el incremento de 13 puntos de la popularidad del presidente Martín Vizcarra responde a la expulsión de los delincuentes venezolanos del Perú.

Dijo que le parece bien esa expulsión, pero estimó como inadecuado que se utilice esa medida para su popularidad.

"Escucho en un medio de comunicación que entrevistan a cuatro personas y las personas dicen que el tema es por los venezolanos. Digo ese es el tema. Recojo lo que dice la gente. Esto es coherente con lo demás", afirmó.

Desde la sede del Parlamento, el legislador calificó de penoso que el aumento de la aprobación del jefe de Estado no se encuentre relacionado a un tema como el voto de confianza.

En ese sentido, cuestionó al mandatario por haber estado presente cuando se realizó la expulsión de un grupo de los malhechores extranjeros desde el aeropuerto del Callao.

"Me parece penoso que este argumento xenofóbico sea utilizado para levantar popularidad del presidente. Esto explica por qué el presidente fue al aeropuerto para presenciar la salida de algunos delincuentes venezolanos que me parece bien echados. Lo que no me parece bien es que se utilice este tema con un espíritu xenofóbico (...). La gente venezolana en su mayoría ha venido aquí huyendo de su dictadura", remarcó.

Este jueves, se conoció que la aprobación de Vizcarra se incrementó de 45% a 58%; es decir, 13 puntos en junio a comparación del mes anterior, de acuerdo con el sondeo de 'Pulso Perú'.