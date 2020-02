Jorge del Castillo, excongresista de la República, respondió a Mauricio Mulder mediante una carta dirigida a militantes del Partido Aprista Peruano, a la que tuvo acceso Correo, y afirmó que la insinuación de su correligionario, de acusarlo de “sabotear” la campaña electoral, busca distraer la atención pública.

“Rechazo tajantemente lo dicho por Mulder, insinuando que yo habría ‘saboteado’ la campaña electoral. En primer lugar mi lealtad al APRA está fuera de toda duda, por lo que el comentario aludido no es sino una forma de distraer la atención pública para eludir su responsabilidad política”, escribió el exlegislador.

Según Del Castillo, la imputaciones de “fujiaprismo” que reciben de los ciudadanos no lo alcanzan porque mantuvo su distancia de la “equivocada posición” que los llevó al fracaso.

“Las imputaciones de Fujiaprismo vienen de la opinión pública que ha observado el comportamiento de algunos en los últimos años y no es algo que me alcance, pues es pública y notoria mi distancia con esa equivocada posición que nos ha llevado al fracaso. Tampoco nunca he votado blindando a acusados de corrupción (Cuellos blancos, etc)”, se lee en la misiva.

Jorge del Castillo indicó que el pedido para que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional den un paso al costado es un clamor que viene desde las bases y que Mulder “se aferra al cargo”.

“Se aferra al cargo bajo el argumento que yo no renuncié el 2011 y 2016, pero no dice que en esas fechas había una responsabilidad compartida entre el Presidente del Partido, los integrantes del CEN y la Dirección Política. En ambos procesos fue éxito la eleccion parlamentaria, situación distinta a la actual que no ha logrado ningún Congresista por primera vez en la historia en procesos en los que ha participado el PAP”, señaló.

El exparlamentario está de acuerdo con un nuevo Congreso y con la renovación de sus dirigentes. Precisamente, Mulder discrepa con esto último.

“Muchos compañeros han pedido un nuevo Congreso y estoy de acuerdo con eso para recuperar el Partido bajo la dirección de las nuevas generaciones unidas; ese es el clamor de la militancia y del pueblo peruano”, finalizó.