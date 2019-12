La Contraloría General de la República realizó un informe en el cual se precisa que el pago irregular que habría recibido Dianne Monge Berrocal, extrabajadora del despacho de Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) se eleva al monto de S/17.500, dinero que habría recibido cuando la abogada ya no tenía vínculo laboral con el Congreso.

Según detalló el contralor Nelson Shack, el documento emitido la semana pasada da cuenta de irregularidades en este pago porque Monge Berrocal oficialmente dejó de trabajar el 31 de diciembre del 2018, pero siguió recibiendo remuneraciones y bonificaciones por el mes de enero de este año.

“Se le habría pagado en exceso alrededor de S/17.500 porque el vínculo laboral de esta exfuncionaria del Congreso durante el mes de enero ya había fenecido [...] Le pagaron una serie de bonificaciones que son usuales a todas las personas que trabajan en el Congreso pero obviamente tiene que tener un contrato vigente”, informó en una conferencia de prensa.

Asimismo, Nelson Shack detalló que todavía falta que, de esos S/17.500, se devuelvan unos dos mil soles, pese a que Jorge del Castillo, en un informe emitido por el programa Panorama este domingo, aseguró que daba por cerrado el caso luego de haber concretado la devolución del cuestionado pago.

“Ese informe ya ha sido publicado, ha sido puesto de conocimiento de todas las autoridades y toda la ciudadanía. Hemos tomado conocimiento que la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) ha iniciado un proceso de investigación y esperamos que, como parte y como suele suceder, los informes de control sean un insumo importante”, manifestó el contralor general.

Dianne Monge compartió conversaciones que sostuvo con Jorge del Castillo en las cuales este último le pidió que no revele los detalles de su viaje a España, para que el parlamentario proceda a llamar el pago como un “error”.

“Me denuncian a mí penalmente y me sacan del Congreso y se acabó la historia... ¿Eso es lo que quieres? ¿así quieres que acabe? Creo que no merezco terminar mi vida de esa manera”, fue la respuesta de Del Castillo cuando Monge le dijo que tenía la intención de contar que viajó a España con su autorización y trabajó desde ese país.

“Yo le dije: ‘digamos la verdad, que tú me autorizaste’. Incluso el día del reportaje yo le decía ‘yo voy a salir a llamar en este momento, yo quiero salir a llamar en este momento para decir la verdad... aunque sea decir: que me autorizaste’, porque era la verdad. No tenía nada que esconder...”, se le oye responder a la abogada.