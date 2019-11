Del Castillo sobre postulación de Mulder: “No se puede invitar a militantes”

Jorge del Castillo señaló que Mauricio Mulder no puede ser invitado como parte de la lista para las elecciones.

Síguenos en Facebook

Jorge del Castillo, integrante del Congreso disuelto y dirigente del Partido Aprista Peruano, indicó que el reglamento interno que se aplicó en las elecciones internas del domingo 3 de noviembre para designar a los candidatos a las elecciones congresales del 26 de enero del 2020 no permite que se invite dentro de la lista a militantes como Mauricio Mulder.

“El reglamento del Partido Aprista y la directiva que se emitió para la elección de este domingo 3 dice que los militantes solo pueden ser elegidos por la modalidad de voto directo [...] No se puede invitar a militantes porque ahora hasta quieren invitar a otro en el número 5, al personero legal José Pimentel”, comentó en una entrevista a Canal N.

Jorge del Castillo respondió así al comunicado del Tribunal Regional Electoral de Lima Metropolitana del Apra, en el cual se indicó que Mauricio Mulder encabezará la lista por Lima por una decisión que adoptó la Comisión Política la semana pasada. Por eso, indicaron que fue un “error material” que el nombre de Mulder esté en la lista del sufragio interno del domingo, y que con la misma modalidad de llevará a Mijael Garrido Lecca como número 3 y José Pimentel como número 5.

“Espero que no haya imposiciones, espero que se respeten los resultados. Eso es lo que el pueblo aprista espera, porque si no se hace, no faltará algún enemigo del partido que saldrá a impugnar la lista”, señaló Del Castillo.

El congresista del Parlamento disuelto dijo desconocer cuándo el tribunal electoral del Apra emitirá los resultados oficiales del proceso interno, pero hizo un llamado para que se respete la democracia dentro del partido. “La gente espera que se respeten los resultados. Si no, ¿por qué hacemos elecciones si al final se va a hacer lo que yo quiero?”, comentó.

Pese a sus críticas, Jorge del Castillo aseguró que no será él quien pueda presentar algún tipo de recurso contra las elecciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). "Sino después dirán que por mi culpa no se pudieron presentar", indicó.

Luciana León

Sobre la situación de Luciana León como miembro de la Comisión Permanente, Jorge del Castillo dijo que no hay razón ni manera para que ella deje el cargo y para que pueda ser reemplazada por su accesitario, Javier Velásquez Quesquén.

“No es posible porque el nombramiento de los integrantes de la Comisión Permanente, como cualquier comisión, lo hace el pleno del Congreso. Si no hay pleno, no se pueden cambiar. Además, todavía no hay razón objetiva para este cambio”, señaló.

Del Castillo comentó esto en respuesta a Mauricio Mulder, quien aseguró que dentro del Apra se está evaluando solicitar la salida de Luciana León de la Comisión Permanente, luego que ella pidiera suspender su militancia mientras siguen las investigaciones que la vinculan con la banda “Los intocables ediles”.