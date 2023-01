El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) se mostró en contra de que haya un adelanto de elecciones generales el 2024 y dijo que los legisladores deberían mantenerse en su cargo hasta el 2026, de acuerdo al mandato judicial.

“Respecto a las elecciones del 2024, particularmente no estoy de acuerdo y he votado en contra; considero que el periodo debe terminar en el año 2026 como es el mandato constitucional. No hay argumento válido para adelantar elecciones”, señaló el legislador.

Asimismo, señaló que el pedido de las “calles” (manifestantes del interior del país) no tiene sustento y que no le importa ser criticado, ya que asegura tener la razón y que viven engañados.

“A mí no me importa que la calle me critique cuando sé que tengo la razón y tengo que enseñarle, porque ese es engaño, porque van a crear que la crisis política se soluciona en dos años No vamos a esperar dos años para hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, acotó que muy poco tiempo es imposible llevarse reformas políticas y que la población vive engañada, ya que “no se va a solucionar nada”, porque hay un presupuesto que gastar para todo. “En este caso el grito ha sido de Pedro Castillo y sus seguidores (por el adelanto de elecciones)”, destacó.

