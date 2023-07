El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que prefiere apoyar una lista a la Mesa Directiva con Somos Perú en una vicepresidencia que tener al Bloque Magisterial, bancada que integran legisladores de izquierda radical y que apoyaron al gobierno de Pedro Castillo.

“Yo tengo una posición particular, que no acepto que se siente en la Mesa (Directiva) alguien del lado de la izquierda radical. La derecha debe hacer su propia Mesa, que tiene que fortalecer para poder presidir y no tiene porque estar buscando esa alianza con la izquierda. Somo Perú podría entrar en la Mesa sin ningún problema”, señaló el portavoz de Renovación Popular.

En esa línea, Montoya comentó que aún no está definida la lista del bloque democrático, pero comentó que hoy se define “a más tardar en la noche”.

“Se ha conversado con el Bloque Magisterial y Somos Perú con diferentes opiniones al respecto, no se ha llegado todavía a ningún acuerdo formal, vamos a ver que pasa”, acotó.

Respecto a que la nueva bancada Unidad y Diálogo se pueda unir a esa lista, Montoya dijo que ese grupo fue creado de forma irregular con ambiciones personales y no institucionales.

“Nosotros vamos a votar por la democracia nos guste o no, pero no vamos a permitir que un comunista asuma la Presidencia del Congreso”, sostuvo.

En otro momento, comentó que Fuerza Popular era una opción para dirigir la Mesa Directiva, según acordaron hace tres semanas, pero otra opción era que Renovación Popular asuma en caso el fujimorismo rechace esa opción.

“Esperemos que se respeten los acuerdos que no deben quedar en el aire”, acotó.

