El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró este miércoles que la bancada de Acción Popular ha presentado “proyectos de ley que han estado mal” y consideró que esto puede “hacerle daño al país y al partido”.

Indicó, en ese sentido, que el volumen de las iniciativas legislativas no "signfican calidad" y dijo creer que los parlamentarios deberían buscar soluciones a largo plazo y no "el aplauso de un día".

“No hay un trabajo serio cuando se presentan estos proyectos, creo que todo el mundo tiene derecho a una iniciativa de presentar normas o proyectos de normas, pero tienen que ser proyectos que tengan una consonancia con la realidad o con la necesidad del país. Esto le puede hacer daño al país y a Acción Popular”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Hay proyectos de ley que han estado mal y eso hay que decirlo. Le diría a los parlamentarios que piensen en el país, que piensen en la sostenibilidad, no en el aplauso de un día que después va a costarle mucho al país. Ahora no estamos viendo la factura, pero cuando llegue va a ser muy seria. Las cosas tienen que hacerse por el país y no en busca de réditos políticos”, señaló.

Más temprano, a través de su cuenta de Twitter, calificó como una “medida populista” que solo “genera más caos e incertidumbre”, el proyecto de congresistas de Acción Popular —partido con el que ganó las elecciones municipales— que propone la convocatoria a un referéndum para una reforma parcial o total de la Constitución Política del Perú.

Como se recuerda, el congresista Orlado Arapa, de la bancada de Acción Popular, presentó el último lunes un proyecto de ley a fin de convocar a un referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución Política. La iniciativa legislativa busca consultar a la ciudadanía si aprueba o no la realización de una reforma total de la Carta Magna y si aprueba o no la realización de una reforma constitucional parcial respecto del régimen económico, ambiental, de recursos naturales, entre otros.

En otro momento, el burgomaestre capitalino precisó que si bien se inscribió en la agrupación hace 3 años “hasta ahora no está formalizada debido a la división interna del partido”. No obstante, se mostró esperanzado en que su situación se “regularizará pronto”.

Al ser consultado sobre la contratación del compositor Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’ por parte del Ministerio de Cultura, Muñoz aseveró que esta “no resiste ningún tipo de análisis”. Dijo esperar que los funcionarios responsables de este hecho “asuman su responsabilidades”.

“La contratación [de Richard Swing] no resiste ningún tipo de análisis. Ahí hay que cortar por lo sano y las personas involucradas en la contratación deberían de asumir sus responsabilidades”, manifestó.

La semana pasada se dio a conocer que el cantautor cobró S/ 30.000 soles del Ministerio de Cultura por el servicio de “ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores”.

Un informe del programa televisivo de Magaly Medina reveló que Cisneros habría hecho distintos trabajos por lo cuales recibió un monto total cercano a los S/ 175.000 desde el 2018.