Jorge Muñoz: “Lo que se busca es tener una ciudad ordenada”│ENTREVISTA

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cumplió 100 días al frente de la gestión edil y brindó ayer una entrevista a Correo. En esta conversación, informó sobre las medidas que viene adoptando para luchar contra los principales problemas de la capital: tráfico, informalidad, inseguridad, entre otros más.

Mesa Redonda y el Mercado Central siguen albergando desorden y caos. ¿Cómo enfrentará esto? Nos hemos propuesto tener una ciudad limpia, segura y ordenada, y en ese sentido hay algunos focos donde hay todavía un comercio informal. Entendemos que son lugares donde tenemos que hacer una mayor intervención.

¿Va a poner mano dura? Sin duda que sí, porque lo que se busca es tener una ciudad ordenada.

Para muchos, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, se ha convertido en figura en cuanto a la lucha contra la informalidad. ¿Cómo califica su gestión? La aplaudo y me parece muy buena.

Incluso, hay quienes han opinado que en La Victoria se trabaja mejor en la erradicación del comercio informal que en Lima... Habrá un operativo grande en la avenida Aviación y queremos que esta vía sea transitable y recuperada. Estamos en un trabajo con la Policía y, cuando nos dé la anuencia, se llevará a cabo. Ya hay una fecha, pero por seguridad no lo vamos a anunciar.

Daniel Urresti, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, dijo que la comuna de Lima no tiene interés en desalojar a los ambulantes del puente Megaplaza, que es competencia metropolitana. ¿Su gestión tiene un plan para intervenir otros puntos críticos en Lima? Nosotros trabajamos con todos los distritos de Lima y en todos los lugares donde haya necesidad de intervenir vamos a intervenir. Hasta donde yo tengo entendido, (Daniel Urresti) él no ha hecho ningún pedido formal.

La colocación de macetas en varios jirones del Cercado de Lima ha sido criticada por los conductores. ¿Mantendrá la medida? Lima es una ciudad que fue planificada en 1535 para peatones y algunos carruajes de la época. Estamos recuperando la calidad de la zona en función de la naturaleza propia de la ciudad, que es fundamentalmente concedida para los peatones antes que los vehículos. En ese sentido, estamos desarrollando un plan de peatonalización que está dentro de un plan bastante más amplio y ambicioso.

¿Habrá una peatonalización total? Total no, pero algunas calles vamos a convertirlas al 100% peatonales.

¿Cuál es el balance tras ejecutar las primeras mejoras en el Metropolitano? El Metropolitano es un servicio que, como concepto de buses de transporte rápido, es muy bueno, pero ha sufrido o es víctima de su propio éxito. Se ha ido mejorando la señalética, techo de estaciones y dentro de los buses. Hemos hecho un listado de las cosas pendientes. Estamos poniéndonos tareas para terminar antes de finalizar la gestión. Entre ellas está la construcción de las 18 estaciones hacia el norte de Lima.

Respecto a los corredores complementarios, ¿desde cuándo se comenzará a pagar el pasaje por medio de tarjetas electrónicas? Desde la próxima semana, vamos a tener integradas las tarjetas de los corredores con el Metropolitano. La idea es que las personas tengan la facilidad de usar una sola tarjeta para subir a uno u otro medio de transporte. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta del Metropolitano, la voy a poder usar en los buses del corredor.

La fiscalización de noche y madrugada a las combis, coasters y taxis informales es casi nula. ¿Cómo se revertirá esto? Siempre he dicho que la ciudad tiene distintos horarios, pero la ciudad nunca descansa. Tenemos que tener fiscalización a todo dar y ese es el objetivo que estamos apuntando y vamos a hacer trabajos en esa línea.

¿Cómo viene trabajando con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y el Callao (ATU) el proceso de transferencia? La Municipalidad de Lima va a ser parte de la ATU. Tiene tres asientos y la idea es ponerle toda la fuerza del caso, aún cuando la municipalidad pierde facultades, porque lo que se busca es generar políticas que sean beneficiosas para los ciudadanos.

La Vía Expresa Sur ha recibido críticas, ya que estará a cargo de Graña y Montero. ¿No cree que esta decisión puede afectar la imagen de lucha anticorrupción de su gestión? Lo que le he exigido a la empresa, que tenía un contrato firmado y existente con la municipalidad, es que previo a cualquier cosa tiene que haber alguna cláusula anticorrupción. Todo se va a desarrollar con la transparencia debida.

¿Al alcalde de Lima le preocupa el resultado de las encuestas? Ni los bajones ni las subidas son cosas que a mí me preocupen y me afecten o me alegren sobremanera. Siempre he dicho que si yo me hubiese dejado llevar por encuestas, no hubiese postulado a la alcaldía. Las encuestas son fotografías de determinados momentos y hay que verlas como tales, pero seguir encaminando hacia lo que es el objetivo planificado.