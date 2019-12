Luego de un año de gestión como alcalde de Lima, Jorge Muñoz habló sobre la seguridad y el transporte, dos áreas que requieren reformas y políticas profundas en la capital, pero que hasta el momento no reflejan un progreso visible y real.

“A mí me hubiese gustado actuar más rápido, me hubiese gustado tener resultados que pudiésemos medir o ver también más rápido, hay cosas que se van a ver. Yo he dicho: a mí júzguenme en el minuto 90 del partido más el alargue, probablemente, y eso se va a poder ver”, enfatizó.

Prueba de ello, la última encuesta de El Comercio - Ipsos, registra un nivel de 40% de desaprobación para el actual burgomaestre, que se dirigió a los ciudadanos en entrevista con El Comercio para ahondar en algunos obstáculos que se le han venido presentando en el sillón municipal.

Sobre las deficiencias en el Transporte: “Me ha tocado bailar con las más feas”

El alcalde respondió sobre el problema de los colectiveros informales, un servicio ilegal que predomina en nuestra capital pero que evidentemente cubre una necesidad en cientos de ciudadanos.

"En lo que tiene que ver con este tipo de vehículos, el 100% está en manos de la ATU. Ahora, lo que no quisiera es dar la sensación de que uno se pone de costado, lo que pasa es que a mí me ha tocado como alcalde ‘bailar con las más feas’, en el término coloquial", dijo, cuestionando las "malas herencias" de la gestión de Castañeda.

Sobre la falta de ventiladores en los buses de Metropolitano a pocos días del sol incesante del verano, Muñoz explicó que distintos concesionarios se niegan a mejorar el servicio.

"Cuando llegamos, nos sentamos a negociar con los concesionarios. Algunos voluntariamente hicieron algo y otros no, y también con inversión de la municipalidad se logró que el 33% de buses tenga ventilación, pero no podemos imponer. Los contratos tienen obligaciones y derechos de los concesionarios que dicen: “A mí no me compete poner algo más”, sostuvo.

“Lo que nos corresponde fundalmente es la prevención”, dijo sobre la inseguridad.

En el presente año, fue notoria la presencia del problema de la inseguridad en distintos distritos de la capital. Los robos, asaltos y muertes se presencian día a día. El alcalde Jorge Múñoz mencionó que enfrentan esta problemática apelando a los programas "Lima 360 Grados" y "Todos Juntos por la Seguridad Ciudadana". Sobre este último, explicó que se genera "un compromiso no solo del serenazgo, sino de la policía, los ciudadanos y otras instituciones".

“A la municipalidad le corresponde lo que es prevención fundamentalmente. Hemos mapeado 54 puntos complejos en el Centro Histórico, de los cuales hemos comenzado concretamente con uno: el barrio de Monserrate”, agregó.