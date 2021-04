El candidato de Victoria Nacional al Congreso, Jorge Nieto, aseguró que su agrupación tiene coincidencias otros partidos políticos, pero descartó que estas existan con Avanza País y el candidato presidencial Hernando de Soto.

El exministro de Cultura y de Defensa consideró que De Soto pone en “riesgo la sanidad pública” del país con sus propuestas y lamentó sus declaraciones sobre la adquisición de vacunas por parte de los privados.

“En algunos temas parece haber cierta coincidencia, en el tema de la pandemia y de la vacuna, por ejemplo, hay una clara diferencia con el señor Hernando de Soto, que el día de ayer ha anunciado que no comprará vacunas y que dejará que el mercado actúe y que hoy día está haciendo un mitin”, afirmó en diálogo con Canal N.

“Él puede darse ese lujo porque se ha vacunado con una vacuna estatal en Estados Unidos, entonces, él sí puede ir con impunidad a un mitin con riesgo de sanidad pública, pero, claro, la gente no, y el Estado tiene que garantizar que la población no coja el virus. Ahí hay una clara diferencia, con el tema de la pandemia con el señor De Soto y su gente no”, señaló.

El pasado domingo, De Soto aseveró que, de llegar al Gobierno, no entregarán vacunas contra el coronavirus (COVID-19) sino que serán los sectores privados los encargados de competir unos con otros para su entrega.

“Yo no voy a dar las vacunas, los sectores privados comunitarios y ONG van a competir uno con el otro para dar las mejores vacunas, tal como lo pide o lo requiere la gente [...] no vamos a poner a un Estado, que no sabe organizar su vida comercial, a mando de distribuir vacunas”, afirmó en entrevista en el programa ‘7x7’ conducido por Jaime Bayly.

