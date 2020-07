Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, aseguró que no recibió ninguna retribución económica por las consultorías y asesorías que le brindó a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán durante su gestión, bajo ningún concepto.

“Nunca recibí un solo centavo, te lo puedo afirmar. Nunca recibí un pago por los consejos, consultas que se me hacían durante ese período, nunca”, afirmó en diálogo con RPP.

El Comercio informó este martes que el exgerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro fue interrogado por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público y contó que la constructora brasileña OAS le pagó US$60.000 a Jorge Nieto por una deuda pendiente que le tenía Villarán de la Puente por las asesorías de corte político que le brindó durante “varios períodos” en los dos primeros años de su gestión.

Castro sostuvo que, tras coordinar con la exalcaldesa de Lima, decidió hablar con Valfredo de Assis, ex jefe de OAS en el Perú, “para que le pagará” al exministro de Defensa. Asimismo, refirió que Nieto Montesinos lo llamó para felicitarle por haber superado la revocatoria y ofrecer sus servicios.

“[¿Cuánto le pagaron por las consultorías?] Ni un centavo, le estoy diciendo que miente [José Miguel Castro], que es una calumnia, entiendo que es una persona interesada en acogerse a la colaboración eficaz [...] pero en ese punto, una vez más, miente”, reiteró Jorge Nieto.

Además, descartó cualquier tipo de participación en la campaña del No a la revocatoria. “Yo no participé en la campaña del No, nunca estuve ahí y por lo tanto, no tengo nada que ver con ese asunto”, aseveró.

Finalmente, aseguró que se someterá a las investigaciones de la fiscalía, luego que esta informara de una indagación preliminar contra ocho personas entre las que también se encuentran la excongresista Marisa Glave, la exportavoz del No Anel Townsend y el exregidor Jaime Salinas, por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, lavado de activos y asociación ilícita.

“Yo me someteré completamente al proceso. Tengo mis cuentas a disposición de la fiscalía para que puedan mirar y hurgar en ellas lo que quieran porque no tengo ningún temor. El que no la debe, no la teme”, dijo.