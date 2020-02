Jorge Ramírez, exprocurador ad hoc del Caso Lava Jato, aseguró haber actuado “de manera honesta”, tras ser destituido del cargo, luego que se diera a conocer que, a inicios de enero, le pidió al exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, una reunión para atender a representantes de Odebrecht.

En declaraciones a IDL Reporteros, señaló que se retira “tranquilo”, pese a que no se le permitió “concluir los objetivos” que se había planteado en la procuraduría.

“He actuado de manera honesta. Me voy tranquilo [...] Vine a este cargo, cumplí con mi trabajo. Me voy con algo de frustración por no haber podido cumplir las cosas, pero a la vez con un sentimiento de tranquilidad”, afirmó.

Asimismo, Ramírez expresó cierto “sentimiento de frustración”, ya que consideró que con su salida el Gobierno le da la razón “a los detractores” del acuerdo de colaboración eficaz firmado entre Odebrecht, el Ministerio Público peruano y la procuraduría.

“Aunque al comienzo no lo entendí [...] tengo un sentimiento de frustración...porque no me han permitido concluir los objetivos que me había planteado en la procuraduría [y además porque] con esa actitud, el Gobierno les daba la razón a los detractores del acuerdo [de colaboración eficaz]”, refirió.

El último miércoles, a través de una resolución publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se dio por concluida la designación de Ramírez como procurador público ad hoc para el Caso Lava Jato.

“Se ha dado término a las funciones del procurador Jorge Ramírez, ciertamente, no se puede dejar de hablar del trabajo que ha hecho el señor Ramírez durante estos tres años, por eso la resolución, en la parte final, le da las gracias por los servicios prestados", señaló horas después el procurador general del Estado, Daniel Soria, en conferencia de prensa.

Agregó que la salida de Ramírez no correspondía a “una decisión de carácter sancionador, no es producto de una decisión de desempeño”, sino que más bien se adoptó "para que el sistema pueda fortalecerse”.

Cabe recordar que, el lunes, el renunciante ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, afirmó en una entrevista al diario Gestión que Jorge Ramírez le solicitó una reunión para conversar con ejecutivos de la empresa Odebrecht.

“El 23 de diciembre [del 2019] me llama el procurador [Jorge] Ramírez, del Ministerio de Justicia, pidiéndome una reunión, la cual la tuvimos los primeros días de enero. El procurador quería hablar conmigo y fue la propia ministra [de Justicia] la que nos puso en contacto. En la reunión, él [el procurador] me dijo que los señores de Odebrecht querían reunirse conmigo el día 8. Como ese día tenía Consejo de Ministros, quedamos para el 9”, precisó.

Indicó que, según le comentó Ramírez, la agenda era para que “les explique qué está haciendo el ministerio [de Energía y Minas] y el Estado [peruano] en cuanto al desarrollo del gasoducto [sur peruano]”.

Incluso, Liu aseveró que esta reunión fue comunicada al Gabinete de Ministros y que "la ministra de Justicia también me lo había pedido".

“Toda esta conversación que tuvimos [con Odebrecht] fue pública. Los señores pasaron por recepción, está registrado su ingreso en mesa de partes del ministerio el día 9 de enero de este año y fue por los temas que acabo de comentar”, dijo.