El presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, se pronunció después de que la Fiscalía de la Nación le abriera una investigación por mantener conversaciones con Julio Gutiérrez e Iván Noguera, exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En ese contexto, hizo una comparación de su caso con el del juez supremo César San Martín, quien fue investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por mantener una conversación con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, sindicado como cabeza de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, para agilizar un juicio familiar, denuncia que luego fue archivada.

Al respecto, Lecaros dijo a Correo: “En el caso San Martín, la fiscal de la Nación consideró que el solo recomendar no es delito. En consecuencia, lo que hicieron (Julio) Gutiérrez y (Iván) Noguera no es delito”; si esto es así, yo no tenía nada que denunciar”.

Lecaros señaló que no cometió omisión de una denuncia por un presunto tráfico de influencias cuando dos miembros del CNM le solicitaron apoyo para unos terceros.

“A mi no me investigan por tráfico de influencias, me investigan por omisión a denuncia, es decir, por no denunciar el supuesto tráfico de influencias de Noguera y Gutiérrez”, indicó.

Hace unos días, Ávalos abrió investigación a Lecaros por 60 días a raíz de un reporte de llamadas que habría mantenido con los exCNM Noguera y Gutiérrez en el año 2017.

El primero le solicitó que interceda para que una conocida trabaje en el PJ, aprovechando que era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ); y el segundo para que ayude al exgobernador regional de Áncash, Enrique Vargas Barrenechea, en un proceso judicial. Los exCNM Noguera y Gutiérrez también son investigados.