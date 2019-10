José Luis Lecaros: "JNE no puede ser permeable a presiones"

Síguenos en Facebook

En entrevista concedida a Correo, asegura que una cena no es indicio de una buena relación y que en la cita con Hinostroza no realizó ningún tipo de solicitud de apoyo. Confía en que el JNE resuelva con imparcialidad sobre asuntos de su competencia.

Cuando el exjuez César Hinostroza estuvo en la Corte Suprema, ¿tenía cercanía con él?

No, y es algo que he hecho público en varias oportunidades.

Cuál era su relación con Hinostroza?

Siempre fue una relación distante, pese a que ambos coincidimos como magistrados de la Corte Suprema. Tan distante era esa relación que, como es de conocimiento público, existe un audio en el que Hinostroza y un funcionario de la Corte Suprema se vanaglorian de haberme perjudicado. Y, además, al tramitar la extradición de Hinostroza, este me recusó. Creo que eso ejemplifica que la relación no solo era distante, sino que el propio Hinostroza no me consideraba, por suerte, en lo más mínimo su amigo.

Usted había dicho en RPP que jamás fue amigo de Hinostroza y que fue distante, pero hoy todos los indicios apuntan a que fue todo lo contrario. Si no era su amigo, ¿por qué buscó reunirse con él?¿Indicios?

Discúlpeme, pero una cena no es indicio de una relación, y menos de una buena relación. Además, ¿de qué buena relación podemos hablar cuando existe un audio, como el que acabo de mencionar, donde Hinostroza se congratula por perjudicarme? ¿Por qué procuré reunirme con él? Por una simple razón: al postular a la presidencia del JNE, debía dar a conocer a todos los jueces supremos titulares y miembros de la Sala Plena mi propuesta de trabajo para el JNE y pedir su apoyo, o sea, su voto. Hinostroza era uno de los 18 jueces que elegirían al presidente del JNE. Sin embargo, en la cena, me di cuenta de que era absolutamente inútil plantear mi propuesta institucional para el JNE y decidí no hacerlo.

¿Considera usted que se equivocó al haberse reunido con Hinostroza con el fin de pedirle su apoyo para ser elegido titular del JNE?

Todos somos generales con el periódico del día siguiente. Lo real es que no llegué a realizar ningún tipo de planteamiento. Cené, conversé poco y me retiré.

El ministro Zeballos considera que los congresistas no deben ser reelegidos en 2020 ni 2021. ¿Qué opina usted?

La decisión final le corresponde al JNE.

En una coyuntura política tan delicada, la ministra Montenegro ha pedido la renuncia del titular del JNE. ¿No le parece que hay demasiada presión por parte del Ejecutivo?

Esto es parte del juego político que se da en nuestro Perú y en cualquier país. El punto no es si el Ejecutivo presiona o no. O si la prensa presiona o no. El punto es que un magistrado, y esto incluye a los miembros del JNE, no puede ser permeable a esas presiones. En ese sentido, confío en que los miembros del JNE resuelvan los asuntos que se someten a su tribunal con imparcialidad y dentro del marco constitucional y legal, obviando toda forma de presión.

¿Debería dejar que las autoridades adopten una decisión en torno a los comicios de enero del 2020?

¿Se refiere al JNE? Sus miembros están obligados constitucionalmente a administrar justicia electoral y no veo por qué deben soslayar su misión constitucional de cara a estos comicios de enero.