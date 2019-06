Jose Luis Lecaros sobre audios: "El Poder Judicial está atado de manos" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, manifestó el rechazo que le causaron los audios entre Walter Ríos y Aldo Figueroa, juez que verá el recurso de casación con el que pretende obtener su libertad

la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori., sin embargo, manifestó que no pueden remediar la situación.

"Lamentablemente el Poder Judicial está atado de manos, y no puede tomar ninguna medida contra ellos ni contra otro magistrado porque la ley no nos faculta, hasta que no exista la Junta Nacional de Justicia, no podemos hacer absolutamente nada".

Sien embargo, aclaró que hay una posibilidad con la comisión de Constitución.

"Precisamente hoy en la comisión de Constitución, el defensor del Pueblo, con el presidente de la comisión ha planteado nuevamente la necesidad que que se otorgue a la sala plena de la Corte Suprema la facultad de poder suspender a los miembros de la corte suprema en el ejercicio de sus funciones, en tanto la Junta Nacional de Justicia se instala y pueda discutir si les abre o no el proceso", aclaró.

Lecaros comentó que está en el juez Figueroa apartarse del proceso de casación de Keiko Fujimori. Si el presidente del PJ estuviera involucrado en el caso, si se apartaría.

"La decisión de apartarse o no del proceso es un asunto absolutamente personal del señor Figueroa (...) Si yo fuese él, si lo haría", afirmó.

Como se sabe, un reportaje emitido por Cuarto Poder, reveló la existencia de cuatro audios entre el hoy detenido expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos con el juez supremo Aldo Figueroa, encargado de revisar el recurso de casación de Keiko Fujimori.