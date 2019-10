José Luna: “Luis Castañeda está protegiendo a Martín Bustamante”

Síguenos en Facebook

El excongresista José Luna Gálvez rechazó nuevamente haber lavado dinero a través de la universidad privada Telesup para justificar los aportes que destinaron las empresas OAS y Odebrecht a la campaña municipal de Solidaridad Nacional del 2014.

“A fines del 2014 dicen que reciben este dinero [aportes], las elecciones se hacen el 5 de noviembre del 2014, ¿qué tienen que ver contratos del 2011?”, dijo en diálogo con Cuarto Poder.

Según el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó “operaciones sospechosas” entre el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y Telesup de marzo de 2011 a marzo de 2016.

El último martes, el Ministerio Público allanó la vivienda de Luis Castañeda, José Luna Gálvez, y locales de Telesup tras la declaración del colaborador eficaz N°155-2019. Este señaló que Luna Gálvez habría usado a la citada universidad como fachada para blanquear el dinero recibido de las empresas brasileñas.

Para el también ex secretario general de Solidaridad Nacional, Martín Bustamante, persona de confianza de Castañeda Lossio, sería el colaborador eficaz que declaró ante la fiscalía y estaría siendo protegido por el exburgomaestre. Según contó, se reunió con el exalcalde de Lima hace unas semanas por insistencia.

“Me dijo ‘pero yo no lo veo a Martín, no me responde, no lo encuentro’. Cuando me dijo eso, yo ya entendí que estaba protegiendo a Martín [...] Ahí yo suponía que eran 100 mil [dólares] nomás. Entonces, yo le dije ‘oye, un momentito, eso es un problema, es un problema’. Y me dijo ‘pero va a salir un dispositivo legal que va a ordenar la cuestión de los aportes de campaña’", sostuvo a Cuarto Poder.

Luna Gálvez consideró que Bustamante y Castañeda están construyendo una historia para librarse de responsabilidad. Afirmó que él aportó US$ 2 millones al partido, pero solo se registró la mitad ante la ONPE. “Pero todos los otros gastos que yo hice, de movilidad, gasolina, no los pusieron, se quedó en la caja chica, no está ahí”, afirmó.

“Con lo que ha pasado, con lo que están tratando de construir, que ellos, que Martín no se quedó con ningún dólar y todito lo entregó, y todos son culpables y él nada, y Castañeda se queda callado, ¿qué cosa quiere decir? Que Castañeda está protegiendo a Martín. Entonces, todos son culpables menos Martín. Eso no es cierto”, indicó.

Además, entregó audios en los que el empresario Alejandro Bances, gerente general de la empresa Píxel Media Perú, que se encargó de la campaña publicitaria de radio y televisión de Solidaridad Nacional, afirma que Jorge Zegarra, también cercano al líder del partido, le entregaba bolsas de dinero para publicidad.

“En otro momento, Jorge Zegarra le pedía solamente la guía de colocación de publicidad y le pedía por cuadriplicado todavía para publicar por otro lado. Y ahí me dijo que Martín Bustamante pagó directamente a Radio Programas”, señaló Luna.