El vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega, aseguró este jueves que su agrupación no sostendrá un diálogo con el Gobierno porque, hasta el momento, no ha recibido una invitación formal para tener una reunión con representantes del Ejecutivo.

“Se dialoga cuando alguien tiende los puentes del diálogo, si no te invitan cómo vas a dialogar. Por ahora no tenemos ninguna invitación para un diálogo con el Gobierno de Transición”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Deberían enviar un documento para saber siquiera sobre qué vamos a hablar. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué van a hacer para enfrentar una segunda ola? ¿Van a fracasar como el defenestrado Vizcarra? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué van hacer para salvar el año escolar?”, cuestionó.

Vega lamentó, en esa línea, que la primera ministra Violeta Bermúdez haya pedido a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que se invite a las fuerzas políticas a través del oficial mayor del Parlamento, Javier Ángeles, y no de manera directa.

“El señor Sagasti tuvo error al coordinar con la presidenta del Congreso y no es serio que le encargue al oficial mayor que por intermedio de la premier, que es la vocera política del Gobierno de transición, diga que si las fuerzas políticas tengan alguna intención en reunirse den la opinión para fijar fecha y eso es totalmente absurdo porque el Gobierno tiene que buscar los puentes de entendimiento”, señaló.

“Entiendo que la premier, por desconocimiento hizo eso. Ahora está llamando. La verdad no hay nada formal, no tenemos ninguna invitación formal, por lo que no podemos responder”, añadió.

Cabe recordar que la bancada Unión por el Perú no se ha reunido con el Poder Ejecutivo desde que ingresó al Parlamento en el 2019. Los legisladores han rechazado las invitaciones al diálogo de los expresidentes del Consejo de Ministros Vicente Zeballos, Pedro Cateriano y Walter Martos, durante el gobierno de Martín Vizcarra.

