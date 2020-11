Texto: Gabriel Mazzei y Damián Retamozo

Toda persona tiene derecho a la participación política. A elegir y ser elegido. Así lo asegura la Constitución. Sin embargo, una eventual candidatura del expresidente Martín Vizcarra al Congreso por Somos Perú para las próximas elecciones generales del 2021 no parece contar con un clima favorable al interior del partido, al menos hasta el momento.

¿La razón? Las investigaciones en el Ministerio Público contra el exmandatario vinculadas a las presuntas coimas que habría recibido cuando fue gobernador de Moquegua y por el caso “Swing”.

Según dirigentes “somistas”, esas pesquisas convierten a Vizcarra en un personaje que tiene que responder ante la justicia para esclarecer su situación legal.

Cabe recordar que el último domingo, el expresidente Vizcarra reconoció que evalúa ser candidato al Congreso por una agrupación política. Según ha podido corroborar Correo, ese grupo no sería otro que Somos Perú.

RECHAZO. Sin embargo, el secretario general de Somos Perú, Juan Carlos Zurek, indicó a Correo que no estaría de acuerdo con que Martín Vizcarra sea congresista por el partido, aunque, aclaró, que respetará a lo que decida el partido fundado por Alberto Andrade.

“Personalmente, no estaría de acuerdo (con la candidatura de Vizcarra) pero me debo a la decisión que adopte el CEN del partido y que espero que sea la que yo expreso. En caso contrario, la respetaré”, dijo Zurek a este diario, tras señalar que aún no ha escuchado que se evalúe esta propuesta en Somos Perú.

En esa línea, consideró que dadas las investigaciones que tiene Vizcarra, no sería conveniente su candidatura “para la imagen del partido”.

“Si bien la prerrogativa para la cuota de invitados corresponde a la presidencia del partido, una eventual candidatura de Vizcarra debe ser conversada y debatida en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)”, indicó Zurek.

El también exalcalde de La Molina enfatizó que sería preferible que el expresidente aclare su situación legal en el Ministerio Público.

“El expresidente Vizcarra fue muy crítico con los congresistas que tienen procesos de investigación en el Ministerio Público. Me sorprende que ahora se vocee como un eventual candidato. Creo que primero debería solucionar sus temas legales en la Fiscalía”, anotó.

POSIBLE “INVITADO”. En términos diferentes a los de Zurek, el primer vicepresidente de Somos Perú, Javier Paredes Iparraguirre, manifestó que el expresidente Vizcarra “tiene todos los derechos, como cualquier otro ciudadano, de elegir y ser elegido”.

Sin embargo, aseguró a este diario que hasta la fecha “no hemos tenido ninguna conversación ni contacto con el expresidente Martín Vizcarra”.

Tampoco, dijo, han tenido contacto con algún emisario de Vizcarra. “A la fecha, no hemos tenido ninguna conversación, ni siquiera preliminar”, sostuvo.

No obstante, añadió que el Comité Ejecutivo Nacional de Somos Perú aún tiene tiempo para decidir sobre los “invitados” a la lista parlamentaria.

¿Si Vizcarra decidiera acercarse, lo admitirían?, preguntamos. “Eso tendría que ser evaluado por el CEN del partido. Nos faltan algunos días para decidir sobre los designados (invitados)”, respondió.

En cuanto a las graves acusaciones, investigaciones en Fiscalía y el impedimento judicial de salida del país contra Vizcarra, el dirigente de SP remarcó que el estatuto del partido faculta a la presidenta, Patricia Li, la designación de candidatos invitados. “Aún no ha sucedido. Vamos a ver qué pasa en los próximos días”, reiteró.

Por su parte, el congresista Guillermo Aliaga (SP) dijo a Correo que en la bancada “no conocemos respecto de esa posibilidad (Vizcarra candidato). Acá somos cinco miembros de la bancada. Yo desconozco esa información. Los temas de la campaña son temas del partido”, dijo.

Según el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, Vizcarra podría participar en las Elecciones Generales del 2021 en cualquier partido político como “invitado”.

“La ley ha reservado el 20% de la cantidad de candidatos para que los partidos puedan designar directamente a afiliados y no afiliados”, aclaró

DISCREPANCIA. En ese contexto, el presidente de la Comisión de Ética del Parlamento, Betto Barrionuevo Romero, opinó que la pretensión de Vizcarra de ir al Parlamento obedece a la necesidad de encontrar protección contra la justicia.

“El dijo que quiere ir al Congreso para eliminar la inmunidad parlamentaria: al contrario, quiere ir al Congreso para blindarse, seguir protegiéndose de la justicia y buscando inmunidad”, declaró a Correo.

En su opinión, el Parlamento no requiere de Vizcarra para eliminar la inmunidad parlamentaria: “Eso no es necesario, el tema ya está en debate”.

En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión indicó que, de concretarse la elección de Vizcarra como congresista, la inmunidad parlamentaria no lo protegería para evitar las investigaciones que tiene en la Fiscalía.

Sin embargo, Carrión sostuvo que si Vizcarra es congresista, podría evitar un pedido de detención preventiva o una sentencia condenatoria con pena efectiva.

“En ambas situaciones, se requeriría la intervención del Congreso para el levantamiento del fuero parlamentario. Pero el proceso en sí puede seguir su curso, sin ningún inconveniente”, añadió.

