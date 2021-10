El exministro del Interior, Juan Carrasco Millones, aseguró que aceptaría volver a ocupar un cargo en el Gabinete Ministerial si es que el presidente Pedro Castillo lo vuelve a convocar.

En declaraciones a Exitosa Noticias, indicó que está “disponible” ante cualquier nuevo llamado del Poder Ejecutivo, ya sea en el propio Mininter o en otro cargo dentro del Gobierno.

“Yo estoy disponible para todo lo que sea, no necesariamente en el Ministerio del Interior, podría ser en otro cargo y yo continuaría trabajando por mi país. Definitivamente (aceptaría su propuesta), sería bueno para todos”, manifestó.

Carrasco también aclaró que su salida del Gabinete Ministerial no tiene relación con algún acto malo ni tampoco por “roche”, en referencia a algún escándalo mediático, e incluso consideró que hizo una “gran labor” en el Mininter.

“No salí por nada malo, ni por un roche como se dice criollamente. He salido por la puerta grande como siempre he sido en todas mis gestiones y seguiré trabajando en el lugar donde sea ubicado, donde el presidente Pedro Castillo me diga que trabaje”, subrayó.

Carrasco Millones refirió que fue el propio mandatario quien lo llamó para comunicarle su salida del Ministerio del Interior, cuando pasaba por un momento familiar delicado y debía viajar a Chiclayo para ver su a madre.

“Yo decidí viajar a Chiclayo, decidí dejar el cargo porque era mi madre [necesitaba espacio]. Justo también se dio el tema de los cambios [en el Gabinete Ministerial], yo acepto y simplemente presento mi carta de renuncia y me fui. Para nada (me siento maltratado)”, sentenció.

