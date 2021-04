Tres de los 18 candidatos a la presidencia de la República no registran actividad laboral remunerada en la actualidad.

El analista político Juan De la Puente sostiene que los debates electorales serán importantes para la decisión del voto ciudadano que se verá reflejado el 11 de abril.

¿Cuánto influyen los recientes debates electorales en el sentido del voto ciudadano?

La relación entre la utilidad del debate se mide con la cantidad de los llamados indecisos que suman un 26%, de modo que se podría simplificar. Hay personas que no han decidido votar por nadie o por eliminar su voto (después del debate).

¿Eso quiere decir que habrá quienes declinen de votar por candidatos luego de haberlos escuchado?

Creo que el debate reafirma el voto, que puede cambiar y puede volver a una condición de indeciso al ciudadano (...). Una campaña electoral viste a un candidato y un debate lo desviste. Sí influye y pienso que los debates en el Perú en los últimos años han influido notablemente. Por ejemplo, en Lima, la elección municipal de 2018 fue fundamental para que se disparen las expectativas sobre el señor Jorge Muñoz, hoy alcalde.

¿Qué ha significado este proceso eleccionario con candidatos que generan poca expectativa?

La campaña refleja lo que vive hoy día el Perú. Esta es una campaña que empezó levitando muy lejos de la realidad (debido a las propuestas) y termina mucho más cerca de la realidad.

¿Acaso todo ello refleja el voto disperso o de la gente que aún no decide por quién votar?

Es probable que la falta de grandes respuestas encuentre a la gente distante, pero también la política de los últimos años ha hecho lo propio. La gente siente que hemos tenido cinco años perdidos.

¿Cuál es su análisis sobre Lopez Aliaga?

Él refleja una opción conservadora profunda y en ese sentido es un candidato disruptivo. El punto de vista que refleja es de un sector conservador y de la ultra derecha que estuvo centrada en otras listas. Es la primera vez que una opción de esta naturaleza, ultraconservadora, adquiere una fisonomía propia.

¿Cree que su actuación en el debate le costará su pase a la segunda vuelta?

Me cuesta plantear una respuesta definitiva. Lo que he visto es que en la última encuesta apareció que frenaba su ascenso y diría que hemos tenido tres momentos de su candidatura: el momento que no era relevante, el momento del ascenso y el momento del estancamiento (ahora).

¿Le ve opciones a Keiko?

Tanto Keiko como Verónika han mantenido en el lapso de tres meses un volumen propio de votos. Keiko tiene una base de votos propios, pero no estoy seguro si tiene un voto escondido o dificultades para medir los votos de ella y de otros candidatos porque la mayoría de encuestas se hicieron telefónicamente.

¿Cuánto pesan las marcas de partidos conocidos en esta elección como por ejemplo Acción Popular y Fuerza Popular?

Relativizaría el concepto de marca porque en esta y otras elecciones se ha demostrado que más que el hecho de que el partido o el candidato busque al elector, son los electores los que están buscando a los candidatos.

¿Cuál es su pronóstico con relación a la segunda vuelta?

Creo que una vuelta de centro es una vuelta distinta a una segunda vuelta sin centro, es decir, si a la segunda vuelta concurre un candidato centrista, la polarización es distinta, o sea, entre una opción radical y otra que no es disruptiva.

¿Vamos a una polarización?

No. Hasta ahora yo veo una polarización afincada con relación a la economía. Si usted dice “esta polarización es en función de derecha a izquierda”, yo le podría asegurar en el sentido que la izquierda plantea cambios de un modelo económico y la derecha dice no me toquen el modelo.

Perfil

Juan de la Puente es analista polítici, egresado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en Ciencias Penales y Políticas. También es periodista.

