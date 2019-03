Juan Sheput ante investigación a Bruce: Presidente Vizcarra no actúa igual cuando se trata de sus allegados

El legislador del partido Contigo, Juan Sheput, consideró que el gobierno del presidente Martín Vizcarra tiene un doble discurso ante los actos de corrupción, al comentar la investigación al ministro de Vivienda, Carlos Bruce, por presuntamente estar implicado en el caso 'Los temerarios del crimen'.

En ese sentido, aseguró que el jefe de Estado no actúa igual cuando sus allegados son los involucrados en ese tema.

Además, dijo que esa situación le hace pensar de que la lucha contra la corrupción que emprende el Ejecutivo son solo palabras.

"Ese doble discurso del gobierno, me lleva a pensar que lamentablemente, el tema de lucha contra la corrupción son solo palabras. Son palabras cuando se cree conveniente, con el único ánimo de desviar la atención de la ciudadanía sobre otros temas más puntuales como la inseguridad, la economía que está paralizada", subrayó el parlamentario en diálogo con Radio Exitosa.

Incluso, Juan Sheput manifestó que el presidente Vizcarra ha tomado una posición cuando se trata de Bruce y otra posición cuando se trata del legislador Salvador del Solar.

"Cuando en el caso de Salvador Heresi se escuchó una comunicación telefónica en el que no se llegaba a ningún tipo de acción delictiva, el presidente de la República envió un mensaje por Twitter 'No podemos tolerar ningún indicio de corrupción'. Ahora vemos que un fiscal señala que Bruce y otros parlamentarios habrían tenido acciones incorrectas, simplemente no pasa nada", añadió.