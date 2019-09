Juan Sheput: Cambios en elección del Tribunal Constitucional podrían darse en el futuro

Síguenos en Facebook

El congresista de Contigo, Juan Sheput, aseguró que el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra tiene muchos errores jurídicos, al considerar poco probable que se pueda realizar cambios en el actual proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

En diálogo telefónico con Canal N, el parlamentario indicó que carece de fundamento la anunciada cuestión de confianza por el tema del TC, ya no se pueden hacer leyes con nombre propio.

"Es un discurso plagado de errores jurídicos. No se pueden hacer leyes con nombre propio y desde el momento que el presidente cuestiona la elección de los magistrados, sabiendo que hay una lista (de candidatos), está dirigiendo sus esfuerzos hacia los miembros de esa lista. Muchos de los cuales son personas destacables", remarcó.

El legislador refirió que un cambio en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional podría darse en los futuros concursos, y no ahora que se encuentra en marcha, y programado la votación en el Pleno para este lunes 30.

"Estamos hablando de un proceso en marcha, de seguir adelante con la iniciativa del presidente sería para futuros concursos y no para este porque la votación será el lunes", anotó.

De otro lado, Juan Sheput precisó que ha visto un jefe de Estado "solitario" en su mensaje a la Nación, cuando había convocado, previamente, un Consejo de Ministros en Palacio de gobierno.

"He visto a un presidente solitario, sin contundencia, ingresando al terreno de los argumentos vacíos (...). Nunca he visto a un presidente planteando una cuestión de confianza por una especulación periodística, basándose en las declaraciones de la señora Ledesma que dicen que le dijeron y no menciona quienes son", mencionó.

