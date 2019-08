Juan Sheput: "El presidente Martín Vizcarra está desesperado" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista Juan Sheput de la bancada Contigo sostuvo que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aún no ha cursado invitación a su agrupación Parlamentaria para tratar el proyecto del adelanto de elecciones.

"Aún no nos ha llegado la invitación de la PCM y dudo que llegue porque el presidente del Consejos invita a sus amigos. (Tambien) depende de muchas cosas, las invitaciones se hacen antes, no después, porque si no, es imposición. (Aunque aún) no nos hemos reunido para evaluar si vamos a aceptar o no la invitación", así se pronunció Sheput.

Explicó que de llegar esa invitación evaluarán asistir a la cita según el tenor del encuentro; sin embargo, dijo que toda citación es antes de presentar cualquier iniciativa y no luego de presentarla como en el caso de la propuesta para adelantar elecciones.

También comentó que a su bancada le corresponde una comisión, que sería la de Justicia. Aseguró que ya tienen una persona pensada para la presidencia de dicha comisión pero que se informará "a su debida oportunidad".

Y no dejó de pronunciarse por el adelanto de elecciones del presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación.

"Hay que dejar de lado la incertidumbre y mandar al archivo ese proyecto que no tiene pies ni cabeza. El presidente (Vizcarra) está desesperado, diciendo adelanto de elecciones, porque no tiene otra forma de tapar su incompetencia. Que se fije lo que le pasa al país, que me digan si no hay asaltos todos los días, que si no han subido las cosas, que me digan si los créditos no se han disparado, que me digan si hay medicinas o no en los hospitales, si las escuelas están refaccionadas, si hay aumento de sueldos, pero no hay nada de eso. La economía está paralizada, y el presidente de lo único que sabe hablar es de adelanto de elecciones", subrayó.