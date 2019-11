Juan Sheput: "Había un condicionamiento: el tema Pedro Chávarry"

Síguenos en Facebook

El exlegislador Juan Sheput formuló ayer unas declaraciones que de seguro no caerán bien en el fujimorismo. El dirigente del partido Contigo recordó que Fuerza Popular le ofreció la presidencia del Congreso cuando este se encontraba en funciones antes del 30 de setiembre, pero que él se negó. "A mí me ofrecieron la presidencia del Congreso y fue público, y me la ofrecieron en más de una oportunidad, y había un condicionamiento: el tema (Pedro) Chávarry", sostuvo el exlegislador en diálogo con Radio Nacional.

Cabe destacar que Sheput fue el ponente ante la Comisión Permanente y encargado de elaborar un informe por la denuncia constitucional que existía contra el extitular del Ministerio Público, vinculado a la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

Al respecto, Sheput recordó el sentido de su informe, el cual culpaba al magistrado. "Primero fueron mis principios y lo que yo creía; en segundo lugar, quedó la ambición política de lo que yo creía en determinado momento, de ser presidente del Parlamento", acotó.

Consultado por lo cercano que fue a Fuerza Popular en el Congreso, explicó que las negociaciones son parte de la política, aunque dijo que tienen un límite. "Y cuando van contra los principios y la verdad, simplemente colisionan", señaló.

Fue Galarreta

En diálogo con Correo, el exvocero de FP, Carlos Tubino, dijo que él no participó en negociaciones con Sheput para la presidencia del Congreso. "Eso era un tema partidario; quien veía esas cosas era el secretario general, Luis Galarreta", manifestó el exlegislador fujimorista.