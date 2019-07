Juan Sheput: "Nada garantiza que el próximo Congreso sea mejor" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, remitió hoy al Congreso el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones congresales y presidenciales en 2020, el congresista Juan Sheput, calificó el hecho como "irresponsabilidad", ya que nada garantiza que "el próximo Congreso sea mejor".

TAMBIÉN LEE: Ejecutivo presentó hoy al Congreso propuesta de adelanto de elecciones generales

A decir de Juan Sheput tras un eventual proceso electoral que propone el Ejecutivo, el próximo gobierno podría caer en manos de personajes extremos o radicales. "Nada garantiza que el próximo Congreso sea mejor. Nada garantiza que el próximo presidente de la República tenga una opción de crecimiento económico y desarrollo sin mirar al país. Las organizaciones mejor organizadas en este momento en el Perú son las radicales", indicó en Canal N.

Ante lo cual, el congresista refirió que "el Perú podría caer en manos de personajes extremos o tener un Congreso con un gran componente radical", con lo cual "se haría un tremendo daño al país".

Poco tiempo

A decir de Sheput indicó además, que es imposible hacer una campaña electoral en pocos meses, por más que la gente ahora acceda más a redes sociales. "Es imposible literalmente que candidatos nuevos puedan recorrer el país en seis o siete meses... Yo he participado en 5 campañas presidenciales, en diversos momentos he sido testigo lo que significa recorrer el país y esto no va tener tiempo a las organizaciones", sostuvo.

El legislador aseveró que el Gobierno ha actuó mal con el "único objetivo de buscar un pretexto para confrontar al Congreso y de esa manera obtener popularidad".

"Calichines"

Asimismo, Juan Sheput consideró que el presidente Martín Vizcarra está rodeado "de 'calichines' que no saben mucho de política y saca esta medida que solo genera inestabilidad".