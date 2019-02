Juan Sheput a Peruanos por el Kambio: "Dejen de hacer politiquería"

Síguenos en Facebook

El congresista Juan Sheput fue consultado por su ausencia durante la reunión que mantuvo su bancada Peruanos por el Kambio (PpK) con el presidente Martín Vizcarra y explicó que no pudo asistir debido a que tenía un viaje planificado con el legislador aprista Jorge Del Castillo, no obstante pidió a su bancada dejar de hacer politiquería.

"El gobierno a través de elementos sectoriales reclamaban de que no se quedara todo en meras palabras sino que hubiera una linea de coordinación directa y todo eso que yo reclamaba ahora lo anuncian como un logro, que significa eso, que antes no había y ahora va a ver", aseveró el parlamentario.

Asimismo, indicó que su reclamo era completamente justificado. "A tal punto de lo que mencionan mis colegas en sus declaraciones demuestran que yo estaba en lo correcto", precisó.

"En buena hora, que de ahora en adelante actúen con este criterio político de entender que ser oficialistas significa participar de la toma de decisiones", sostuvo.

Por otro lado, cuando se le preguntó si apoyaría al gobierno de Martín Vizcarra precisó que no es un "politíco que juega a la ruleta rusa" y que obviamente apoyará aquellas cosas buenas que haga el estado.

"Yo no he llegado al congreso para perseguir proyectitos ni nada por el estilo, estoy en el Congreso en busca de la mejora del país y no para endosar mi voluntad a proyectos en los cuales no creo. Yo apoyaré todo aquello en lo que este convencido que es lo mejor para el país", manifestó Sheput.

Y con respecto a si participaría en futuras reuniones aseveró que si son temas que le interesan por su puesto que asistirá. "Yo no soy un apasionado de la reunioncitis, yo creo que los políticos somos hombres de acción"