Juan Sheput pide al Ejecutivo que aclare si presentará una tercera cuestión de confianza

El congresista de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, pidió al Ejecutivo aclarar si tiene previsto presentar una tercera cuestión de confianza de no aprobarse los proyectos de reforma política al 25 de julio, como ha señalado el ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la reforma política, Martín Tanaka, el último sábado.

En diálogo con Agenda Política de Canal N, el legislador consideró que si ese tema no es aclarado podrían ser negativo para el país.

"El gobierno está llegando a una situación que viene actuando de una forma muy irresponsable en estos días. Si mañana o pasado no sale alguien a aclarar esta situación planteada por el señor Martín Tanaka significaría que estarían preparando las condiciones para que el 25 de julio antes del mensaje presidencial de nuevo entremos nuevamente en la cantaleta de la cuestión de confianza", mencionó.

"Se llevará una gran sorpresa"

Luego, Juan Sheput refirió que los legisladores estaban de acuerdo con el cierre del Congreso cuando el jefe de Gabinete, Salvador del Solar, remitió la carta al Congreso, la cual la consideraron como indigna.

"Creo que ahí el presidente se llevará una gran sorpresa porque no se ha hecho público que la gran mayoría de parlamentarios íbamos por el cierre del Congreso, porque considerábamos la carta enviada por el premier como indigna", remarcó.

"Doble discurso"

Además, estimó que el gobierno de Martín Vizcarra tiene un doble discurso que no es nada positivo para el país.

"Fueron ellos (miembros del Gobierno) a través de diversas personas que buscaron conversaciones con los políticos para bajar las tensiones y ahora lo vuelven a levantar. Eso significaría que hay un doble discurso", subrayó.

Cabe mencionar que al inicio de la entrevista en Canal N, Sheput dijo que no se debe dar importancia a las afirmaciones de Tanaka porque no pertenece al Ejecutivo.

"No hay que darle mucha importancia a las declaraciones de Martín Tanaka porque no es un personaje oficial, no es una voz oficial dentro del gobierno", añadió.

El último sábado, el ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la reforma política, Martín Tanaka, mencionó -en diálogo con Radio Nacional- que de no aprobarse esos dictámenes en el Legislativo al 25 de julio, el presidente Martín Vizcarra podría presentar una nueva cuestión de confianza.