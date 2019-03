Juan Sheput sobre Lescano: "No entiende la necesidad de que se aleje de la Comisión de Ética"

Síguenos en Facebook

El congresista del partido 'Contigo', Juan Sheput, lamentó la persistencia de su colega de Acción Popular, Yonhy Lescano, con respecto a no renunciar a la Comisión de Ética tras la denuncia por acoso sexual de una periodista.

Incluso, calificó de inadecuada la decisión de Lescano de permanecer en el grupo de trabajo en el que será interrogado por este tema, el 14 de marzo próximo.

"Me parece mal que siendo un político recorrido no entiende la necesidad de que se aleje de la Comisión de Ética. El argumento que da para permanecer en la Comisión para defenderse me parece burdo", subrayó el parlamentario en diálogo con el canal del Congreso.

Luego, Sheput destacó la importancia de que Yonhy Lescano se someta a las investigaciones para el oportuno esclarecimiento de la denuncia.

"Creo que debería colaborar con las instancias investigadoras, dejar su rol y su puesto en la Comisión de Ética y someterse a cualquier tipo de investigación sin ningún tipo de presión", remarcó.