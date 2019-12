Juan Sheput, ex congresista que postula al Parlamento por el partido Contigo, cuestionó al presidente Martín Vizcarra por evitar, en reciente discurso, los reproches hacia su ex primer ministro César Villanueva, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva por sus presuntos vínculos con la constructora brasilera Odebrecht.

"En la conferencia anual de ejecutivos, el presidente ha dicho 'en nuestro Gobierno, la lucha contra la corrupción no tiene bandera, caiga quien caiga'. Me parece sumamente escandaloso que no mencione al señor Villanueva, su amigo, su colaborador, su operador, y persona que, según muchos testigos, coordinaba directamente con Martín Vizcarra todo el proceso de búsqueda de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski", criticó en "Conoce a tu candidato", programa emitido por Correo a propósito de las Elecciones Congresales del 2020.

"Está demostrando que no tiene la fortaleza, ni la coherencia, ni la convicción para luchar contra la corrupción, porque el que generaliza, absuelve. Su mensaje ha sido genérico, superficial, anodino, lo cual demuestra que Vizcarra debe tener algún tipo de temor en relación a César Villanueva. Ambos han sido gobernadores, están ligados a la corrupción", agregó.

De esta manera, Sheput dejó entrever los posibles vínculos de corrupción que tendría el actual presidente de la República con su ex primer ministro, acusado por la Fiscalía de recibir sobornos de Odebrecht durante su gestión como gobernador de San Martín.

Entre otros temas, el ex integrante del partido Peruanos por el Kambio (PPK) afirmó que confía en que el Jurado Nacional de Elecciones aceptará la lista por su partido Contigo.

Además, lanzó críticas en contra de Gino Costa y Alberto de Belaunde, que pidieron licencia a la Comisión Permanente del Congreso disuelto para tener la posibilidad de postular al Parlamento por el Partido Morado, institución a la que tildó de ser la nueva oficialista del Gobierno.

“Dos personas que se la pasan pidiendo que cierren el Congreso y luego postulan. Si yo postulo es para enfrentar a ese tipo de personas que lo único que buscan es debilitar al Parlamento, destruirlo desde adentro, socavar las instituciones republicanas, porque no se puede permitir que con el pretexto de mejorar la condiciones democráticas del país uno se dedique a socavar una institución tan importante como el Parlamento”, sostuvo.