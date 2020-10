El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró este jueves no estar preocupado por los resultados de las encuestas en las que no figura entre los precandidatos con mayor respaldo de aprobación popular.

En esa línea, dijo tener más cuidado con la “la organización” de su agrupación política, tras recordar que en las últimas semanas ha sumado a políticos con experiencia como las exministras Flor Pablo Medina y Gloria Montenegro.

“Por el momento, a mí me tiene con muy poco cuidado los resultados de las encuestas y me tiene con más cuidado, la organización de nuestro partido”, sostuvo Guzmán en una conferencia de prensa en Trujillo.

Según la última encuesta de Datum, el líder del Partido Morado ocupa la séptima posición de las preferencias electorales con 4%.

El excandidato presidencial estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Gloria Montenegro quien explicó que su alejamiento de Alianza para el Progreso (APP) se dio porque estaba “cansada de ser la voz discordante” en una agrupación que “promovía la democracia, pero vota por temas antidemocráticos”.

“Estoy en el Partido Morado porque institucionalmente acá no hay caudillismos, acá no hay dedos, acá no hay ‘plata manda’”, señaló la extitular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Julio Guzmán no descartó que Gloria Montenegro integre una eventual plancha presidencial ya que dado que integró el Parlamento disuelto no puede postular a la reelección.

“Lo que los excongresistas no pueden hacer es volver a postular al Congreso, pero no a una plancha presidencial. Hay personas con muchísima capacidad que se podrán presentar como Gloria, Flor Pablo o Susel Paredes”, indicó.