En la noche de este domingo 6 de setiembre, Panorama reveló una conversación que sostuvo, vía WhatsApp, la fiscal Rocío Sánchez y Carlos Magno Salcedo, asesor de Julio Guzmán. Precisamente, la representante del Ministerio Público investiga la presunta intromisión de Los cuellos blancos del puerto en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para sacar de carrera electoral del 2016 al excandidato.

En el chat se muestra que Sánchez coordina averiguar en su sistema la carpeta de investigación de la Fiscalía que integra José Domingo Pérez, quien investiga a Guzmán por el presunto delito de lavado de activos, luego de que un abogado lo haya denunciado por supuestamente recibir dinero de Odebrecht para su campaña electoral.

Esta es la conversación

Carlos Magno Salcedo: Una consulta. Hace rato llamaron a Julio Guzmán de la Fiscalía para preguntarle su dirección porque querían enviarle un documento. ¿Sabes si tiene alguna relación con lo que hemos estado coordinando?

Rocío Sánchez: Nooo. No tiene nada que ver. No será de esa carpeta. Por eso yo no envío oficio a ningún despacho. Antes que vaya y le hagan un show mediático, verifiquen qué número de carpeta es y yo lo veo en el sistema .

Carlos Magno Salcedo: Le llamó la fiscal adjunta Lilia Romualdo. Carpeta 92020. Lili Romualdo. “Nueve mil dos mil veinte”.

Rocío Sánchez: Lo busco, estoy en declaración con testigo

Reacciones

El fiscal José Domingo Pérez leyó la conversación que tuvo Rocío Sánchez y Carlos Magno Salcedo y confirmó que la fiscal Lili Romualdo era fiscal adjunta provincial de su despacho.

“Me parece no adecuado, por no decir otros términos. La fiscal mencionada es de este despacho”, expresó el integrante del equipo especial lava jato en el mencionado domincial.

Por su parte, la fiscal Sandra Castro, quien también investiga el caso de Los cuellos blancos del puerto se mostró sorprendida por la coordinación que hizo su colega con el asesor de Julio Gumzán.

“Acá hablan de coordinaciones. De manera personal no diría esto. Pide el número de carpeta de otra Fiscalía. No me preocuparía yo para que no le hagan un show mediático, ni mucho menos a una persona de un partido político. Me apena bastante. Ahora entiendo las informaciones en los medios de comunicación que Julio Guzmán que está muy contento porque está tomando el caso de los cuellos blancos para hacer su campaña política”, manifestó Castro.

