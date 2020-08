Julio Guzmán, líder del Partido Morado, rechazó este lunes una denuncia en su contra por presuntamente haber recibido 400 mil dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña presidencial del 2016.

Esto luego que se diera a conocer que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, dispuso el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de lavado de activos a raíz de una denuncia del ciudadano Carlos Huerta.

“Estoy indignado y es una cosa increíble. Cómo es posible que un ciudadano como Carlos Huerta, que es conocido por denunciar a todo el mundo haga una cosa como esta, basándose en una entrevista que se hizo a un congresista del Frente Amplio Humberto Morales, diciendo que se me tenía que investigar […] y me denuncia y el Ministerio Público tiene que tramitarlo, por supuesto. Esto es increíble”, afirmó Julio Guzmán en Canal N.

“Es una tontería que un meme, un fake que está infestado en un medio de comunicación para decir que yo recibo plata de Odebrecht, se convierta en una acusación de este tipo, que ni siquiera es una acusación, es un trámite de una denuncia de un tercero”, agregó.

El líder del Partido Morado consideró que la denuncia en su contra no tiene sustento, ya que está basada en una entrevista al excongresista Humberto Morales en Radio Exitosa. “Si ves el documento, te vas a dar cuenta que ¿cuál es el sustento? No existe nada”, dijo.

Asimismo, cuestionó el plazo de ocho meses establecido para las diligencias y aseguró que no aceptará que se le vincule en actos de corrupción relacionados a Odebrecht.

“¿Estas elecciones van a ser limpias, estas elecciones van a ser justas? Yo no voy a aceptar que me involucren con Odebrecht. Cuando lo meten a prisión a ese señor yo ni siquiera era conocido y si me quieren investigar, me voy ahorita con el fiscal José Domingo Pérez y me voy a su lado para que me investigue, pero que me investiguen ya. ¿Ocho meses? ¿Cuándo acaba eso? ¿Cuándo van a ser las elecciones presidenciales? Por favor, esto no es un chiste, esto no puede ser”, sostuvo.

Finalmente, Julio Guzmán aseguró que se comunicará con su abogado para -de ser pertinente- denunciar a “todos los implicados” ya que están tratando de manchar su honra.