Julio Guzmán sobre Martín Vizcarra: "No tiene partido político ni bancada ni cuadros técnicos" (VIDEO)

En medio de una jornada maratónica que comprendió visitas e inauguraciones de locales de campaña en distintos distritos de la provincias de Ica, Chincha y Pisco, Julio Guzmán se tomó un tiempo para conversar con Correo al respecto de la inscripción del Partido Morado, su interés en volver a postular a la presidencia de la República y su opinión de la política actual.

¿Cuál es su agenda en la región?

Hoy (ayer) hemos estado en Chincha, en Pisco y en Parcona. Hemos estado en seis diferentes lugares. Mañana (hoy) vamos a estar en Palpa y Nasca. Esto tiene que ver con una gira a Ica para escuchar a la gente y también para consolidar nuestro partido, haciéndole conocer a la gente los valores del Partido Morado.

¿Cómo va el proceso de afianzamiento del partido?

La ley para poder inscribirte te pide un mínimo de 67 comites provinciales. Nosotros hemos sobrepasado de largo ese número porque nuestro interés no es solo la inscripción sino crear una organización nacional. Tenemos bases en las 26 regiones, en 157 provincias y ya estamos a nivel distrital también. Creemos que el 2019 vamos a copar el 100% del territorio nacional.

¿Qué ofrece el Partido Morado que sea distinta a la política a la que nos hemos acostumbrado?

Ofrecemos dos cosas concretas: una forma distinta de hacer política y una visión de país. La primera significa tener actitudes diferentes en la política como, por ejemplo, no cobrar por entrar al partido o por ser autoridades, eso está prohibido. La gente llega a esos lugares por sus capacidades. El partido morado filtra a más de 300 autoridades cada seis meses para evitar que gente con antecedentes esté en la organización y también forma a sus militantes.

Tenemos cerca de 11 mil militantes y dos mil de ellos ya han sido formados en programas de capacitación que el partido ofrece a los militantes. Hacer política diferente es eso, es formar a la gente, tener gente limpia. Así los animamos, sobre todo a los jóvenes, que entren en política para hacerla de una forma meritocrática. La segunda parte, la visión de política implica que el Partido Morado cree que la única forma de que el Perú salga adelante, y que las familias salgan adelante, es invertiendo en sus talentos, Solo así podremos progresar. Hay que invertir en las personas. La forma en la que el Perú ha vivido en los últimos 200 años ha sido de la extracción de recursos naturales y el siglo 21 ya no está para eso. El Perú tiene que pensar en otras cosas y eso pasa por invertir en el talento de las personas.

¿Qué aprendió de la campaña anterior?

Lo más importante es tener una organización. La gran lección de la elección 2016 es que sin partido, sin estructura ni organización nacional no se puede gobernar ni hacer reformas para cambiarle la vida a la gente. Hemos aprendido mucho, fue una experiencia muy dolorosa y es en la frustración y en el dolor donde uno aprende más. La gran lección ha sido esta: trabajar duro, de forma planificada, de forma pensada para darle al país una opción política, pero seria, que tenga un respaldo de una organización atrás.

¿Hace un mea culpa por su exclusión?

Todos tenemos que reconocer no solo errores, sino también tenemos que tener también la humildad suficiente para aprender y para salir adelante. Yo creo que todas experiencias suman y le dan la oportunidad a uno para crecer y para ser mejor.

¿Cómo ve el trabajo del presidente Vizcarra?

El presidente Vizcarra ha tenido coraje al enfrentarse a las mafias del Congreso y el Poder Judicial, sin embargo tiene serias limitaciones para hacer reformas importantes porque no tiene partido político, no tiene bancada, no tiene cuadros técnicos y de esa forma es muy difícil implementar políticas públicas.

¿Va a postular en 2021?

Por el momento estamos concentrados en consolidar el partido. Estamos acá para construir confianza y consolidar el partido porque lo que el país necesita es una organización nacional. Cuando llegue la campaña electoral allí vamos a hablar de candidatos, de inscripción y de todo lo demás...

Pero usted es el lider del partido morado…

El partido morado tiene liderazgos naturales, yo no soy el único. Hay varios líderes naturales dentro de nuestro partido y eso está bien, pero para hablar de candidatos falta mucho, es muy prematuro.

Estamos a puertas del Día de la Mujer, ¿cuál es su mensaje para ellas?

El mensaje es que el futuro es femenino y aquella persona a la que le incomoda, le fastidia o no está de acuerdo con lo que acabo de decir, entonces no entiende que ya estamos en el siglo 21. La mayor potencialidad del día de hoy la tienen los jóvenes y las mujeres. En el partido hemos creado un programa que se llama Pro Mujer, diseñado para convocar y capacitar mujeres dentro del partido para que tengan roles de autoridad y de liderazgo y que también puedan ocupar cargos a elección popular. Saben que existe la cuota (de género), pero nosotros creemos que el partido puede superar la cuota si es que trabajamos con anticipación en desarrollar las capacidades de las mujeres.