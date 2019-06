Julio Rosas: ​"Me rehúso a ser peón de grandes intereses totalitarios de este régimen dictatorial" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El parlamentario de Nuevo Perú, Julio Rosas, decidió abandonar la sesión del Congreso donde se debate la cuestión de confianza planteada por el jefe del Gabinete Ministerial Salvador del Solar e instó a sus colegas a "tomar la mejor decisión según su conciencia".

Julio Rosas inició su intervención en la sesión citando a Dios y recordando a todos los presentes el juramento que le hicieron. "No puedo traicionar a la patria ni mucho menos a Dios, no podemos pretender cínicamente tener amnesia constitucional como algunos fingen ahora, yo no puedo darle la confianza a este gabinete usurpador de funciones, prepotente y tiránico", sostuvo.

Asimismo, aseveró que no piensa traicionar a la patria y mucho menos a Dios. Además se declaró en huelga democrática. "Me rehúso a ser peón de tablero de los grandes intereses ideológicos y totalitarios de este régimen dictatorial", añadió.

Tras finalizar su intervención, anunció su retiro de la sesión. "Me retiro de esta sesión Presidente, ejerciendo una objeción de conciencia que no me permite votar bajo fuerza, amenaza o coacción. Invitó a todos los colegas que no traicionen su juramento, a tomar la mejor decisión según su conciencia", finalizó.