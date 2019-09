Julio Rosas dijo que un audio inocuo no puede descalificar a De Orbegoso

Síguenos en Facebook

El legislador de la bancada Acción Republicana, Julio Rosas, sostuvo que el audio en el que se escucha hablar a la abogada Carmela de Orbegoso Russell con el exjuez supremo César Hinostroza, no la descalifica de participar como candidata al Tribunal Constitucional (TC).

El congresista refirió que sí hay audios que pueden ser descalificados como los que involucran al juez supremo César San Martín con el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, sobre un proceso de interdicción, dijo en diálogo con Canal N.

"Me parece que se trata de descalificar a una doctora que tiene una trayectoria académica y jurídica muy reconocida solo por un audio inocuo. Si se tratara de descalificar, hay otros audios como el de César San Martín que está trabajando en la Corte Suprema", refirió.

"Un audio de conversaciones entre colegas no puede ser usado para descalificar a una persona. Ella no ha sido presentada por grupos parlamentarios, sino por su trayectoria academia y jurídica muy reconocida. Cuanto más, se trata de la importancia de que una mujer tiene que asumir cada vez más cargos, no se puede entonces descalificar con ligereza a una persona", añadió.

Rosas admitió que fue él quien presentó a Carmela de Orbegoso Russell a título personal como candidata para el TC y resaltó su trayectoria profesional por encima del audio difundido por el diario 'El Comercio'.

"La doctora fue presentada a la comisión que elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Es una señora que tiene mucho reconocimiento académico y jurídico. La presenté a título propio porque la conozco", expresó.

"Ella ha presentado varios de sus libros en el Congreso, en el Colegio de Abogados, en el Perú, el extranjero, en diferentes universidades. Se tiene que reconocer las calificaciones que tienen los candidatos", sentenció.

Como se recuerda, el primer audio corresponde a una llamada telefónica registrada a las 4:42 de la tarde, desde el teléfono de César Hinostroza (número 994489374) a la exjuez Carmela De Orbegoso (al número 934766451) el 15 de enero del 2018.

Cabe precisar que el número al que llama Hinostroza es el mismo que De Orbegoso Russell consignó en su hoja de vida ante el Congreso.

En la conversación, la abogada le pregunta a César Hinostroza por qué no fue al almuerzo de un conocido. Luego, recuerdan las reuniones que han sostenido y el exjuez supremo le pregunta por uno de los amigos de De Orbegoso, el empresario Elisbán Belisario.

Ella se compromete a buscar el número de Belisario para que Hinostroza lo pueda llamar y pedirle un favor. Un segundo audio, registrado el mismo 15 de enero del 2018, muestra que Carmela de Orbegoso pudo ayudar a que el exjuez supremo se contacte con el empresario.