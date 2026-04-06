El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dejó fuera de las elecciones a Arturo Fernández Bazán por no consignar en su hoja de vida una sentencia por difamación agravada. El exalcalde de Trujillo postulaba a la primera vicepresidencia con el partido político Un Camino Diferente.

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FALLO

A través de la Resolución N° 02471-2026-JEE-LIC1/JNE, el ente electoral decidió “excluir al candidato a la primera vicepresidencia de la República por la circunscripción de ámbito único nacional, don César Arturo Fernández Bazán, […] al haber tomado conocimiento este JEE, mediante distintos medios de información, y haber verificado la existencia de una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad vigente”.

Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el documento fue notificado a la casilla electrónica de la personera legal de Un Camino Diferente, Marjorie Guarnizo Paz, a la 1:57 de la tarde del último viernes.

EL CASO

El ente electoral inició este proceso luego de que el mismo Fernández ingresara, el pasado 4 de marzo, un escrito solicitando que lo excluyan porque no informó su condena. Esa fecha también renunció a Un Camino Diferente, por divergencias con dirigentes de ese partido.

Tras el pedido del exalcalde, un fiscalizador del JEE de Lima Centro 1 solicitó información a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que respondió que la defensa del exalcalde pidió la nulidad del proceso, pero “dicho recurso impugnatorio se declaró improcedente”, el 11 de marzo último.

“Se entiende que el candidato cuestionado fue sentenciado en primera, segunda y última instancia por órganos jurisdiccionales competentes como autor del delito de difamación agravada, con una pena de un año y ocho meses de pena privativa de libertad. En consecuencia, al tratarse de una condena consentida y/o ejecutoriada con pena privativa de libertad (delito de difamación agravada), esta adquirió la calidad de cosa juzgada, es decir, se encuentra firme y vigente”, indica el documento.

También precisa que esta información fue ratificada por el mismo candidato en el documento que presentó el 4 de marzo pasado. Ahí indicó: “Por tanto, solicito mi exclusión porque yo, César Arturo Fernández Bazán, sí tengo sentencia y en segunda instancia, así que mi exclusión sí va de acuerdo a las leyes”. El documento, además, lleva su nombre y huella digital.