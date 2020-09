Karem Roca: “Le pido perdón a mi padre por exponer su apellido públicamente"

Esta tarde, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso contó con la participación de la asistente administrativa de Palacio de Gobierno, Karem Roca Luque, a fin de que brinde detalles de su participación en los tres audios que difundió el último jueves el hemiciclo del Parlamento.

Durante su intervención, Roca se quebró al responder una de las consultas relacionadas a su papel en las investigaciones que lleva a cabo el Legislativo por la contratación del compositor Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

“La única verdad que me asiste es mi verdad. No estoy complotando en contra de nadie, no estoy llamando por teléfono ni comprando consciencias de nadie para que hablen a favor mío. Quiero pensar que todavía existe la justicia. Nunca pensé estar involucrada en todo esto. Si estoy aquí es por mi familia. Le pido perdón a mi padre por exponer su apellido públicamente ”, comentó visiblemente afectada.

Más adelante se cuestionó las razones por las que se encontraba inmersa en las investigaciones de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

“Por qué estoy pagando el precio de haber trabajado al lado de la persona que más he querido en la vida y me siento agradecida. Es triste para mí escuchar todo lo que he escuchado, y así poder salir y defenderme”, declaró.

Cuando fue consultada sobre si el presidente Martín Vizcarra, uno de los protagonistas de los audios, faltó a la verdad, la servidora civil no quiso responder e indicó que lo hará ante el Ministerio Público.

“Por respeto a los años que he trabajado con él (Martín Vizcarra) no voy a responder a esa pregunta”, puntualizó.

Cabe mencionar que el grupo parlamentario citó esta tarde a Roca Luque para que dé sus descargos ante los tres audios que difundió el Parlamento el último jueves.

En uno de ellos se escucha una discusión entre Roca y Vizcarra sobre las decisiones relacionadas al caso “Richard Swing” y las presunta renuncia que tendría que presentar la asistente administrativa.

