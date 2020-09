Un nuevo audio de las conversaciones entre la exasistenta del Despacho Presidencial, Karem Roca, y su abogado Fabio Noriega revela su cercanía con el congresista Edgar Alarcón, quien fue el encargado de difundir los audios que relacionaban a Martín Vizcarra con Richard Swing.

Según se puede escuchar en las grabaciones que difundió el programa Cuarto Poder, Karem Roca asegura no haber comentado sobre los audios a ninguna persona para mantener la reserva del caso.

Karem Roca revela cercanía con Edgar Alarcón en nuevo audio. (Video: Cuarto Poder)

Conversación telefónica

Karem Roca: Escúchame, te digo. Te estoy preguntando a ti. ¿Cómo podría saber Mirian (Morales) que hay un audio? Bueno, igual la tiene en jaque y yo sé que la debe tener con miedo. Debe estar pensando en Óscar, de cualquier persona, por eso es que no me sacan, de repente sea por eso.

Fabio Noriega: Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que ponerte, en el mejor de los casos, en ver cómo encaminamos tu beneficio y en el peor de los casos, de que continúe el juicio.

(...)

Fabio Noriega: Esa es mi intención. Va a tener que firmar los papeles. Se va a comer. Se nos va a sentar en una mesa y tú te le vas a acercar. Tú le tienes que decir, vas a hacer esto, dime esto, a esto queremos llegar, Alarcón es...

Karem Roca: No, no, no. No me estás entendiendo. Ya, yo estoy pensando en el tema legal, pero no voy a quedar mal con Alarcón.

Fabio Noriega: Pero no le des nada.

Karem Roca: No, escúchame, te juro...

Fabio Noriega: Ni siquiera lo has mencionado.

Karem Roca: Te juro que ni siquiera lo he mencionado y te juro, te lo vuelvo a jurar por la vida de mis tres hijos, que es lo más sagrado, que nadie sabe de mis audios.

(...)

Karem Roca: Yo por eso te digo, te aseguro, lo que no quiero es quedar mal con Alarcón porque ellos me han cuidado. Él fuera otro, (como) es político, ya hubiera lanzado a la prensa lo mío, pero no lo ha lanzado y yo quiero que cuides eso. Para mí es un caballero. Cuando decido guardar algo lo guardo hasta la tumba, de verdad. Yo, esa es un arma para mí. Lo que quiero es que le tengas al señor Alarcón, es mi respeto, ah...

Fabio Noriega: Claro, ya. Le voy a dar ese mensaje. O sea, lo tienes...

Karem Roca: Y que yo le agradezco, porque él sabe, él sí sabe de las humillaciones que estoy siguiendo, desde los chantajes que Mirian me ha presionado para salir del trabajo y que ellos me decían que me mantenga, yo me he mantenido. Y mis respetos para el señor y siguen mis respetos para él. Así, o sea, que él sepa eso. Yo no he cambiado de versión, no he cambiado de pensamiento.

Fabio Noriega: Ese va a ser tu mensaje.

Karem Roca: Yo no he cambiado de pensamiento. No he cambiado absolutamente nada. Solamente estoy pensando en mi familia y es verdad.

(...)

Karem Roca: Porque mira, Alarcón puede tener todo lo que tú digas, pueden decir todo lo que (quieran) pero si él no hubiera tenido esa arma de audio, no se hubiera podido defender y él no es malo, yo pienso que no es malo.

Fabio Noriega: Es correcto. Entendió mi posición, siempre ha habido buena fe porque la buena fe se ha afianzado. Es una persona que inspira respeto. No te preocupes, yo voy a hablar...