Karina Beteta compara a Vizcarra con expresidente brasileño Lula (VIDEO)

La integrante de la Comisión Permanente, Karina Beteta, comparó al presidente Martín Vizcarra con el exmandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva, tras reiterar sus cuestionamientos contra la disolución del Congreso.

Desde la sede del Legislativo, indicó que Lula ha dado lecciones a Vizcarra sobre respetar la Carta Magna.

"Los demócratas sabemos dialogar, podremos discrepar pero la mejor forma de un gobernante es dialogar. Podemos discrepar mucho con Lula, el expresidente, pero creo que le dio lecciones que los comunistas también saben respetar lo que es la Constitución", subrayó.

Luego, indicó que vivimos en una dictadura y dijo que son erróneas las manifestaciones que niegan un golpe de Estado porque las instituciones están trabajando.

"Escucho decir que esto no es un golpe de Estado porque las instituciones están funcionando. ¿Acaso el señor Vizcarra no ha tomado por asalto el Ministerio Público? ¿quién le puso a la fiscal de la Nación? Acaso no está tomado el Poder Judicial, un juez quiere dar una opinión ajustada a ley, inmediatamente sacan los audios. Acaso el Tribunal Constitucional no está copado por el gobierno humalista. De qué independencia me hablan. Estamos en una dictadura", sostuvo.

Diálogo

De otro lado, Karina Beteta destacó como importante que la eventual reunión del jefe de Estado con la Comisión Permanente se realice de forma clara, sincera y no solo para las fotos, al comentar la disposición al diálogo de Vizcarra este lunes.

"No importa quiénes más participan en esta reunión. Lo que invocaría si es que se va a dar la reunión que sea clara, sincera y no solo para las fotos", remarcó.

Chat

Posteriormente, negó conocer el chat en el que se coordinó la movilización contra la disolución del Parlamento desarrollada este lunes, como revelara Cuarto Poder.

Señaló que corresponde a Héctor Becerril aclarar el tema, luego de ser acusado de escribir en un grupo de whatsapp llamado "Comisión Permanente", en el que pide que lleven a sus familiares a la marcha.

"Desconozco de ese chat. (Héctor Becerril) Él tendrá que decir si es verdad o no. No estoy en ese grupo de chat", anotó.