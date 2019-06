​Karina Beteta: "Daniel Salaverry es paje de compañía de Martín Vizcarra" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La legisladora fujimorista Karina Beteta respondió a lo dicho por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien en la víspera calificó a Fuerza Popular como un "lastre" de la política.

Beteta Rubín acusó al titular de la Mesa Directiva de ser paje de compañía del presidente de la República.

"No me extrañaría absolutamente nada de la actitud del señor Salaverry que podría llegar hasta ese extremo. No me extraña, los pajes de compañía tienen esas actitudes y en esta oportunidad es paje de compañía del presidente (Martín) Vizcarra", señaló.

Asimismo, recomendó a Salaverry Villa que en lugar de insultar al partido con el cual llegó al Congreso debería ser agradecido.

"Ya sabemos cómo terminan los felpudinis de la política (...) En vez de insultar debería tener gratitud", anotó.

Además, no descartó que el trujillano tenga este tipo de actitudes pretendiendo "aspirar a colaborador eficaz" y por ello ataca e insulta a Fuerza Popular.

Sin embargo, recordó que solo falta un mes para que culmine la gestión de su excolega de bancada frente a la Mesa Directiva.