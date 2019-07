Karina Beteta: “El Parlamento estará abierto a todo diálogo”

Síguenos en Facebook

Una posición de consenso es la que ha adoptado la flamante primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, frente a la propuesta presidencial de reformar la Constitución para adelantar las próximas elecciones generales al 2020. La fujimorista, lejos de enfrentamientos, apuesta ahora por un diálogo con el Ejecutivo.

¿Es cierto que en la Junta de Portavoces se propuso plantear una vacancia presidencial bajo el argumento de que el anuncio de Vizcarra era inconstitucional?

Es falso, no existió ningún acuerdo ni nada por el estilo. No hubo ningún planteamiento referido a ello, hay un comunicado que emitió el presidente del Congreso (Pedro Olaechea). Nosotros vamos a esperar el proyecto de ley de adelanto de elecciones y se hará un análisis. Solo esperamos que se respete la institucionalidad del Parlamento y el orden democrático. No nos aferramos al cargo.

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, advirtió que no se descarta plantear una vacancia presidencial. ¿Eso no sería un abuso de poder?

Yo respeto la opinión de los diversos voceros. Hay planteamientos que no se han materializado porque no hay una iniciativa al respecto. Como integrante de la Mesa Directiva del Parlamento, no puedo tomar ninguna declaración de los voceros como una posición válida a nombre del Congreso.

Algunos congresistas evalúan pedir el acta de grabación de la sesión del Consejo de Ministros, pues consideran que el mensaje a la Nación no se aprobó en su última sesión. ¿Es necesario el pedido?

Son formulismos. Pero más allá de pedir o no documentos y videos, tenemos que centrarnos en el planteamiento principal de lo que ha manifestado el presidente Vizcarra, que aún no ha sido materializado.

¿Usted está de acuerdo con pedir esas actas a la PCM?

De formalizarse el proyecto de ley del Ejecutivo, este será derivado a la Comisión de Constitución, allí se tomará una decisión y (se definirán) los pasos a seguir. Evidentemente, se analizará la propuesta y ellos pedirán (indagar) si es que para ella se cumplieron o no los procedimientos legales.

¿Y cree que su compañera Rosa Bartra debe continuar presidiendo la Comisión de Constitución del Parlamento?

Ella ha hecho un buen trabajo al frente de Constitución. Le corresponde analizar a mi bancada si es que Bartra debe mantenerse.

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ha estimado que para setiembre debe aprobarse la propuesta del Ejecutivo y en noviembre debería convocarse al respectivo referéndum. ¿Considera que este cronograma es factible?

Bueno, eso solo son sugerencias, propuestas e ideas del ministro de Justicia, se tiene que formalizar. Entiendo que recién están trabajando esa propuesta, aún no hay nada concreto. El presidente Vizcarra, en su mensaje, solo ha adelantado una propuesta que todavía no se plasma.

Pero Zeballos ha adelantado parte de la propuesta. ¿Ustedes van a respetarla?

Es difícil respetar algo que no existe formalmente.

¿No considera que debería haber una negociación concertada entre el Ejecutivo y el Congreso para poder conversar sobre esta propuesta de adelanto de elecciones?

Totalmente de acuerdo. Creo que por el bienestar del país tenemos que seguir agotando todos los mecanismos constitucionales a fin de poner al Perú primero y lograr un consenso que beneficie a todos los peruanos. Siempre el Parlamento estará con las puertas abiertas a todo diálogo con el Ejecutivo, al margen de las discrepancias que puedan existir en puntos de vistas. El Congreso siempre ha sido concertador y ha apoyado al Gobierno. Ahora estamos en la búsqueda de un diálogo serio y responsable.

En anteriores ocasiones, Fuerza Popular, el fujimorismo, no ha tenido esta posición. ¿Por qué buscar un diálogo con el Ejecutivo en estas circunstancias, frente a este anuncio?, ¿a qué se debe el cambio?

El fujimorismo siempre tuvo la predisposición de diálogo y una muestra de ello es la aprobación de la Ley de Presupuesto, los pedidos de confianza, la Ley para la Reconstrucción con Cambios, entre otros. En el Parlamento somos demócratas y tenemos que buscar encuentros positivos para el país. Así fue cuando asumió el presidente Vizcarra, se le dio un respaldo.