Karina Beteta sobre Martín Vizcarra: "Es una pena que haya discriminado a dos mujeres"

La primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, se pronunció luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no se haya acercado a ella ni a Mercedes Aráoz, quien estaba a su lado, para despedirse al finalizar la Parada Militar por Fiestas Patrias.

Para la parlamentaria de Fuerza Popular, el mandatario cometió un acto de discriminación contra dos mujeres y que la población es la que tendría que juzgar.

"Es una pena el actuar el presidente de la República que haya discriminado a dos mujeres, creo que es la población la que tendría que juzgar. Lamento que él no se haya despedido de su vicepresidenta, no le costaba nada al presidente porque estaba al costado del Arzobispo (de Lima), no es que él tenía que caminar más, simplemente cortó estando Mercedes Aráoz y quien habla", expresó a CORREO.

Asimismo, Beteta calificó la actitud de Martín Vizcarra como de "poco caballero" por no despedirse de la manera correcta de ella ni de Aráoz.

"Era evidente que si ya no lo hacía con la señora Aráoz no habría forma en que tendría que pasar, simplemente ya tuvo que continuar con esa actitud poca tolerante y poco caballero", manifestó a este medio.

Por otro lado, aseguró que se pronunciará sobre el anuncio del presidente, de presentar un proyecto de ley que adelante las elecciones generales para el 2020, cuando se haga oficial.

"Aún no ha presentado ningún proyecto de ley, lo cual también ha señalado que esto habría sido un acuerdo con su ministro de Justicia y no de todo un Gabinete. Me voy a pronunciar al respecto cuando formalmente ingrese el proyecto de ley", indicó.

"Lo único que puedo decir como congresistas y siendo parte de la Mesa Directiva haremos prevalecer el respeto a la institucionalidad al Parlamento, que respete a la Constitución y al sistema democrático, y decirle claro que nosotros no nos aferramos al cargo", agregó.