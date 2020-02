¿En este período parlamentario se debe efectuar los gastos de instalación?

No había estado previsto el cierre del Congreso, por eso no se han hecho especificaciones si en este período parlamentario incompleto (los legisladores) deben o no recibir gastos de instalación.

¿Entonces, si deben recibir?

Los congresistas que asumieron del 2016-2021 percibieron gastos de instalación, obviamente no todos, pero es una decisión personal. Ahora tenemos un nuevo Parlamento, la norma no prohíbe ni tampoco especifica que tengan o no que cobrar, sin embargo, por costumbre harán el cobro de instalación.

¿En el 2021 también le corresponde al nuevo Congreso recibir ello?

Por supuesto (...) Esos gastos de instalación son por un periodo de un año y medio para los nuevos congresistas, que tienen derecho a esa instalación, y en 2021 (viene) otro gasto.

¿De dónde sale ese presupuesto?

Todos los presupuesto de las instituciones del Estado la asigna el Ministerio de Economía de Finanzas y cada ente administra sus recursos.

¿Cuál es el monto que el Ejecutivo ha destinado para el Congreso?

S/. 649’368,974.

¿Esto fue coordinado por ambos Poderes?

El Ejecutivo solo lo ha aprobado por la disolución del Congreso. Antes esto era sustentado ante el Congreso, luego iba a la Comisión de Presupuesto, donde se debate y, si es insuficiente, se piden ampliación.

¿La Comisión Permanente será la que determine el monto para esto?

Eso está dentro del reglamento y por acuerdo de la Mesa Directiva de 1995.

¿Existe una especificación tácita donde establezca el monto exacto por gasto de instalación?

No, son montos generales (para el Congreso). Allí está los pagos al personal, de congresistas, pago de CTS, etc.

¿Cuánto le corresponde a cada legislador?

De acuerdo a ley, S/15,600.00.

¿En el Congreso quien entrega el presupuesto a los legisladores?

El Ejecutivo destina el dinero y lo administra la Oficina de Administración y Presupuesto del Congreso.

¿Con este gasto se desatenderá otras cosas en el Congreso?

El Gobierno ha tenido que destinar mayores recurso entendiendo que tiene que hacer mayores gastos.

Perfil

Karina Beteta. Integrante de la comisión permanente. Abogada. Ingresó al Congreso por UPP (2006). En 2014 postuló a la presidencia regional de Huánuco. En 2015 ingresó al Parlamento en reemplazo de Alejandro Yovera. Reelecta como congresista en 2016.