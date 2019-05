Karina Beteta afirma que existe trato selectivo con Villarán: "A Keiko Fujimori le pusieron el chaleco de detenida"

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta aseguró, en conversación con Correo, que existe un trato selectivo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público con la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, respecto al caso de su lideresa, Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva.

Beteta cuestionó de que a Keiko Fujimori le hayan puesto el chaleco de "detenida", enmarrocado y expuesto de manera pública, mientras que a Villarán "prácticamente la han escudado".

"Solamente no le han puesto el chaleco, sino no le han puesto las marrocas de manera pública, que me parece correcto. Tampoco es que vas a exponer y humillar a las personas que van con prisión preventiva, pero esas consideraciones no la han tenido con la señora Keiko Fujimori. Lo que sí hicieron con Keiko es de alguna manera humillarla frente a millones de peruanos, poniéndole ese chaleco de detenida y esposándola en presencia de todos los peruanos, a diferencia que han tratado con la señora Villarán, de no exponerla públicamente, ni con chaleco, ni con marrocas, y la han sacado de manera que no se ha podido ni siquiera ver cómo fue en el carro", expresó la parlamentaria fujimorista a este medio.

Asimismo, Karina Beteta se mostró en contra de la medida de prisión preventiva "sin que exista una sentencia" y que prefirió que la exburgomaestre sea juzgada "como corresponde".

"Discrepo mucha de las prisiones preventivas sin que exista una sentencia, que como corresponde, para que ellos puedan ir a prisión. Sin embargo, entendemos que las evidencias, las pruebas existen, y por ello es de que la han solicitado. (...) Hubiera preferido que a la señora Susana Villarán ya la hubieran acusado como corresponde", manifestó.

"Lo que están haciendo es para que no reciban críticas. Lo que han hecho los fiscales luego de tener la prueba desde febrero, recién pedir prisión preventiva para la señora Villarán, justo cuando se va a ver la casación de Keiko Fujimori", agregó.

Por otro lado, la legisladora de Fuerza Popular consideró que la labor de la fiscal Ángela Zuloaga, quien sustentó el cambio de comparecencia por prisión preventiva contra la excaldesa, no fue de "operadora política porque no ha sido de manera agresiva en su sustento" y se basó exponer los hechos de manera jurídica.

"El mismo jefe del Equipo Especial Lava Jato, el señor Vela, estuvo presente (en el caso de Keiko Fujimori), inmediatamente declarando en todos los medios, a diferencia del profesionalismo que se ha podido ver de la señora fiscal, quien no se ha expuesto mediáticamente. Lo que ha hecho es cumplir con su labor como fiscal de sustentar la parte jurídica, como corresponde, y no usar políticamente para humillar a la detenida", señaló.