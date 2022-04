La congresista Karol Paredes (Acción Popular) sostuvo que el Poder Ejecutivo usa como cortina de humo la propuesta para que en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022 haya un referéndum sobre una Asamblea Constituyente y poder cambiar la Constitución.

“Considero que con esta propuesta de Asamblea Constituyente busca tapar actos de corrupción y la fuga de los sobrinos de Pedro Castillo y Bruno Pacheco. Además, que, hasta el momento, el Ejecutivo no da solución a los problemas que aquejan al país como es el caso del agro, la educación, la salud y otros que no podemos taparnos los ojos con la venda de una nueva Constitución”, sostuvo la parlamentaria en diálogo con Correo.

En esa línea, consideró que la propuesta del Gobierno revela una incapacidad de gestión y que también busca un culpable, “que es la Constitución del 93′, lo que definitivamente no es cierto”.

“No me encuentro a favor de realizar un referéndum para hacer la consulta respecto a una nueva Constitución, creo que existen los mecanismos legales propios en la misma Constitución que permitirían si hay temas en los que no se esté conforme y se logren consensos se pueda modificar sin necesidad de ir a una reforma total. Fuera de ello no se han tenido en consideración que el proceso electoral ya fue convocado, que no estamos para seguir polarizando el país”, alegó Paredes.

Por otro lado, cuestionó que el ministro de Salud, Jorge López Peña, haya permitido que se aplique la vacuna Moderna con exceso de microgramos y calificó como “grave que el Ejecutivo no reconozca el error y digan que todo es normal”.

“Como congresista pediré evaluar a la bancada la posibilidad de una interpelación, porque considero que es prudente que el ministro acuda al Congreso a informar sobre estos lamentables hechos”, dijo.