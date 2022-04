La congresista Katy Ugarte (Perú Libre) parece no respaldar el proyecto del poder Ejecutivo para convocar a una Asamblea Constituyente, pues consideró que el proceso para el cambio total de la Constitución podría tardar de dos a tres años, un proceso a largo plazo, mientras que la población necesita de la comida diaria.

En entrevista con Correo, la oficialista precisó que respalda un cambio de la Carta Magna, sin embargo, dijo que se requieren soluciones inmediatas.

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto planteado por el poder Ejecutivo de un referéndum para llegar a una Asamblea Constituyente?

Es propuesta del Ejecutivo que ya está ingresado al Congreso para que la comisión de Constitución lo vea, analice, debata y si por mayoría ingresa al pleno ahí estaremos dando nuestro análisis.

¿Les consultaron desde el Gobierno? ¿Les pidieron su punto de vista?

No, no, nosotros estábamos en nuestras regiones haciendo nuestro trabajo de representación, sin embargo, esto ya viene de antes era propuesta de campaña.

¿Coincide con el proyecto para convocar a una Asamblea Constituyente?

Mi propuesta personal es clara y seguramente lo vamos a debatir en el bloque magisterial, nosotros debatimos, analizamos con nuestros asesores. Casi nunca nos reunimos con el partido (Perú Libre), somos invitados, eso todo el Perú lo sabe. Lo que yo voy a decir es que hay prioridades y ya tenemos proyectos de ley en el Congreso que hemos presentado sobre modificatoria de los artículos del régimen económico de la Constitución que en dos legislaturas podríamos darle una alternativa de solución inmediata a las necesidades de la mayoría. Ellos (el pueblo) piden trabajo, quieren reactivación económica, necesitan que los productos de primera necesidad bajen, entonces este proceso que ha presentado el Ejecutivo va a tener un proceso largo y no va a ser inmediato y yo creo que lo que el pueblo necesita son respuestas o políticas de gobierno a corto plazo para tener que dar soluciones en este momento crítico que estamos viviendo ahora a nivel nacional.

¿Lo dice por el tiempo en que tarda en tener una nueva Constitución?

El pueblo no va a esperar este proceso de cambio de Constitución 2 años 3 años, quién sabe cuántos años van a pasar para que se tenga que llevar adelante, porque en este momento necesitan comer, ese es el problema. Voy a dar opinión ante el bloque magisterial, con esto no quiere decir que no quiero el cambio de Constitución, sino que eso tiene su momento y hay prioridades que se tienen que trabajar.

¿Cree que la propuesta genera más confrontación?

Yo creo que es una confrontación fuerte que nos puede suceder con la población al Congreso y eso que estamos en una crisis total, no podemos tapar el sol con un dedo, hay que analizarla con más frialdad pisando tierra no por la emoción, porque las políticas de gobierno se analizan y se toman decisiones asertivas pensando siempre en la mayoría y que no traigan consecuencias más que todo. Con eso no quiero decir que no quiero el cambio, sino que creo que debe haber espacios y prioridades. Un poco más de paciencia, un análisis más crítico, siempre pensado en las mayorías y las necesidades de la mayoría.

¿Qué es lo que se debe priorizar?

Me refiero a modificar los artículos de régimen económico y a la agricultura que se debe invertir de manera urgente.

¿En el bloque magisterial otros congresistas opinan como usted?

Sí, si hay. Creo que esto amerita un análisis exhaustivo a nivel de bloque magisterial.

¿Apoyará el proyecto del Ejecutivo si llega al Pleno?

Eh, bueno, hay que esperar la opinión de Constitución. Si llega al pleno lo apoyaría a lo largo plazo, en este momento hay prioridades.